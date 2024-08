Le pagelle calciomercato Bologna sono condizionate da una sessione estiva ottima per le cessioni, ma molto negativa per gli acquisti. Ci si aspettava molto di più da una società che ha sempre lavorato bene nel recente periodo.

Il peso della Champions League ha probabilmente aumentato la difficoltà della dirigenza rossoblu, anche se ci sono stati errori troppo elementari come la troppa attesa per Hummels e la poca convinzione con cui sono stati sostituti i big.

Tra addii e riscatti sono stati incassati quasi 100 milioni, una cifra che avrebbe permesso la costruzione di una rosa migliore rispetto a quell’attuale che complica eccome il lavoro già molto difficile da parte di Vincenzo Italiano.

PAGELLE CALCIOMERCATO BOLOGNA, GLI ACQUISTI

Il calciomercato Bologna in entrata è stata tutt’altro che memorabile, con tutto il rispetto per gli interessanti profili che vestiranno rossoblu. A fronte delle cessioni di Zirkzee e Calafiori, come detto, ci si aspettava qualcosa in più.

Al posto dell’olandese è arrivato Dallinga, 23enne attaccante del Tolosa che potrebbe togliersi grandi soddisfazioni al Dall’Ara. Alla fine lo stesso Zirkzee era arrivato pressoché con le stesse aspettative dunque non era previsto un colpo da novanta.

Sfortunato l’acquisto di Cambiaghi dato che si è già fortunato gravemente, allora al suo posto è arrivato in prestito Iling-Junior. Holm, dopo aver fatto bene all’Atalanta, troverà spazio sulle corsia laterale destra del Bologna.

Molto interessante l’acquisto di Benjamin Dominguez, 20enne arrivato dal Gimnasia nonché uno dei talenti più interessanti del calcio argentino. Un acquisto passato quasi inosservato nonostante potrebbe essere un potenziale craque.

Le note dolenti arrivano in difesa. Hummels era il sogno, ma bisogna dire che nemmeno il tedesco ha aiutato visto che ha posticipato la decisione di continuo. Qua forse il Bologna avrebbe dovuto capire subito l’antifona cambiando immediatamente obiettivo per non perdere tempo.

Il vero nome era Logan Costa, mai arrivato in rossoblu nonostante Italiano ne avesse dannatamente bisogno. Gli acquisti sono stati ben sotto questi profili con l’acquisto di Erlic e Casale, non proprio giocatore a proprio agio in Champions League.

A centrocampo è arrivato Pobega in prestito mentre per le fasce c’è stato un bel colpo ovvero Miranda del Betis, inseguito anche da altre squadre tra cui il Milan. Troppo poco però sia per la cifra incassata dalle cessioni sia per il triplo impegno.

PAGELLE CALCIOMERCATO BOLOGNA, LE CESSIONI

Le pagelle calciomercato Bologna sono naturalmente soggette ad un determinato voto a causa delle cessioni: 42 milioni e mezzo per Zirkzee al Manchester United e 45 dall’Arsenal per Calafori, soffiato così alla Juventus di Thiago Motta, altra grandissima perdita rossoblu.

Di base queste sono state le cessioni, considerando poi Binks finito al Conventry in Championship per 2 milioni e il riscatto ufficiale e obbligatorio dell’Inter per Arnautovic, che ha portato 8 milioni nelle casse degli emiliani.

Poche ma pesantissime le operazioni in uscita del Bologna che però c’è da dire che ha incassato parecchio e ha avuto relativo anticipo nel sapere la volontà dei propri giocatori. Questo avrebbe potuto e dovuto essere una base per operare in entrata con un modus operandi differente.