DIRETTA INTER CREMONESE PRIMAVERA: SQUADRE IN GRANDE FORMA!

In campo per Inter Cremonese Primavera due squadre che hanno avuto un inizio di stagione sorprendente. Si scende in campo alle ore 14.30 di sabato: avvio in negativo per i nerazzurri che sono reduci dalla sconfitta in casa della Lazio, dopo aver pareggiato nel match d’esordio contro il Bologna. Inter dunque a caccia di una prima vittoria per riprendere ritmo e non staccarsi subito dalla parte alta della classifica.

Dall’altra parte invece l’arrivo della Cremonese nella massima categoria Primavera ha visto partire col botto i grigiorossi, con un successo in casa della quotata Atalanta. Alla seconda giornata è arrivato però lo stop forzato con un pirotecnico 3-4 casalingo subito contro la Roma, la Cremonese aveva rimontato dallo 0-3 al 3-3 ma poi è stata costretta ad arrendersi al gol nel finale del giallorosso Misitano.

DIRETTA INTER CREMONESE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi desidera seguire la diretta Inter Cremonese Primavera, l’appuntamento è confermato sui canali di Sportitalia, che anche per questa stagione detiene i diritti esclusivi per le partite del campionato Primavera. La partita del primo promeriggio di sabato sarà trasmessa in diretta sul digitale terrestre senza dimenticare la diretta streaming video sul sito di Sportitalia.

INTER CREMONESE PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ipotizziamo quelle che saranno le probabili formazioni della diretta Inter Cremonese Primavera. Come scenderanno in campo le due squadre? Inter disposta con un 4-3-3 con Calligaris tra i pali e una difesa a quattro con Aidoo, Garonetti, Alexiou e Motta. Terzetto di centrocampo con Topalovic, Bovo e Berenbruch, in attacco tridente con De Pieri, Lavelli e Quieto. 4-3-3 di partenza anche per la Cremonese con Agazzi tra i pali e Duca e Triacca esterni di fascia in difesa, con Prendi e Zilio utilizzati come centrali. Lordkipanidze, Lottici Tessadri e Gashi saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, nel tridente offensivo Faye e Nagrudnyi si muoveranno al fianco del centravanti Gabbiani.

