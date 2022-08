CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Muriel come vice Vlahovic, Sampdoria su Rugani

Calciomercato Juventus news, Luis Muriel da alternare a Dusan Vlahovic

La Juventus sta cercando di sistemare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri in questa sessione estiva di calciomercato. I bianconeri avrebbero bisogno di un nuovo centravanti e l’obiettivo preferito rimane Alvaro Morata ma la richiesta da 35 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo da parte dell’Atletico Madrid ha sin qui frenato l’operazione per il terzo ritorno a Torino dello spagnolo.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, sarebbero in rialzo le quotazioni di Luis Muriel dell’Atalanta come nuovo attaccante da alternare a Dusan Vlahovic nel corso della stagione che ufficialmente per cominciare. Come riporta Tuttosport, il colombiano viene valutato 15 milioni di euro dai bergamaschi che potrebbero liberarlo visto il contratto in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2023, oltre al fatto di essere gestito dall’agente Lucci, con cui si sta già parlando per aggiudicarsi Filip Kostic dall’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus news, la Sampdoria vorrebbe Daniele Rugani

Oltre ai movimenti in entrata, in casa Juventus si valutano anche alcune partenze in questa finestra di calciomercato estivo. A centrocampo il brasiliano Arthur rimane in partenza ma in difesa si registra l’interesse della Sampdoria nei confronti di Daniele Rugani. Come spiega Sport Mediaset, il direttore sportivo dei blucerchiati Osti ha parlato a margine della sfida in Coppa Italia dei suoi spiegando: “In questo momento abbiamo quattro difensori, stiamo valutando molto attentamente la posizione di Murillo. Ci troveremo a valutarla insieme a Giampaolo, oltre a Ferrari e Colley è arrivato Leverbe. Prima di pensare a difensori in entrata dobbiamo guardare a quello che abbiamo in casa ovvero ottimi giocatori.”

