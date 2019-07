Calciomercato Juventus News/ Neymar e Lukaku sogni realizzabili (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus potrebbe diventare bollente nelle prossime settimane, quando la maglia numero 9 avrà un nuovo prioritario. Ad accendere il popolo bianconero ci ha pensato Michele Criscitiello che a SportItalia ha svelato un retroscena sul futuro attaccante della squadra allenata da Maurizio Sarri: “Il procuratore di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, tre settimane fa era in un villaggio in Sicilia con due suoi ex assistiti, che erano due calciatori del Catania. A qualcuno aveva detto che alla fine il belga sarebbe finito alla Juventus. Molte volte gli abbiamo riso dietro, perché Lukaku stava andando all’Inter. Arriva oggi, arriva domani, magari tra una settimana. Ora invece Fabio Paratici dovrà cedere tre attaccanti, cioè Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Non è da escludere che possa partire anche Moise Kean. A quel punto tieni oltre Cristiano Ronaldo anche Federico Bernardeschi e Douglas Costa e prendi una punta più giovane”. Sarà davvero il calciatore del Manchester United il numero 9 della Juventus? Staremo a vedere.

Calciomercato Juventus News, i bianconeri tornano a sperare su Neymar

Neymar alla Juventus è uno dei possibili botti di questo calciomercato dell’estate 2019. Il fantasista del Paris Saint German costa davvero moltissimo, ma secondo Mundo Deportivo l’affare potrebbe avere delle agevolazioni. Pare infatti che la squadra di Maurizio Sarri possa essere aiutata dal regime fiscale che può aiutare i calciatori a pagare meno tasse, in una situazione molto simile a quella di Matthijs de Ligt. Attenzione però ovviamente al Real Madrid che segue con attenzione la situazione e potrebbe mettere a segno presto il colpo, sorprendendo oltre che i bianconeri anche il Barcellona. Certo con Neymar e Ronaldo la Juventus diventerebbe di fatto la favorita per la vittoria della prossima Champions League.

