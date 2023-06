CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Non si molla Milinkovic-Savic! Allegri spinge ma… (17 giugno 2023)

Calciomercato Juventus News: Milinkovic-Savic il sogno di Allegri? Si tratta con la Lazio nell’ambito dell’operazione Pellegrini

Il calciomercato estivo della Juventus è destinato ad accendersi con Milinkovic Savic. Un profilo che piace da tempo alla vecchia signora e che verrà inserito nei discorsi per Pellegrini con la Lazio. Il centrocampista serbo sarebbe un rinforzo da urlo per il centrocampo di Massimiliano Allegri, che rischia di veder il reparto indebolito se dovesse perdere anche Rabiot.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Idea Perr Schuurs per rinforzare la difesa (17 giugno 2023)

Tra le varie contropartite per arrivare a Milinkovic Savic, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto Denis Zakaria, almeno stando a quanto rivela Il Messaggero. Per il momento si tratta di semplici rumors di mercato, ma le contrattazioni tra la Juventus e la Lazio, di sicuro, daranno di che parlare nel corso dei prossimi giorni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Barella via solo per cifra folle, in arrivo Bisseck (17 giugno 2023)

Calciomercato Juventus News, parla Bergomi: “Così si scelgono i rinforzi per fare il mercato…”

Al di là degli acquisti e delle cessioni che animeranno il calciomercato estivo della Juventus, l’ex calciatore e attuale opinionista televisivo Beppe Bergomi, è convinto che la vecchia signora debba ritrovare innanzitutto un credo tattico in vista della nuova stagione. Una filosofia di gioco che, per larghi tratti, è sembrata latitare nel campionato da poco mandato in archivio.

Così il commentatore e opinionista per Sky Sport, si è espresso con parole molto chiare ed eloquenti sulla Juventus e il mercato che si appresta ad affrontare: “La Juventus deve ritrovare anche un’identità tattica, così poi può scegliere i giocatori sul mercato e fare corretti aggiustamenti. Nel calcio non puoi improvvisare sempre. Questo è un fattore importante. Ad Allegri piace cambiare tutto quanto, ma bisogna avere un’idea precisa”.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Cresce l'ipotesi Luka Romero: può arrivare a parametro zero (17 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA