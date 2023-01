CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Offerta per Rabiot, piace Kiwior dello Spezia

Calciomercato Juventus news, l’offerta per trattenere Adrien Rabiot

La Juventus sta lavorando su più fronti in questi giorni di calciomercato invernale tra problemi legali, ricostruzione dello staff dirigenziale e movimenti in entrate ed uscita. Uno degli aspetti da tenere d’occhio in questo senso rimane la volontà di trattenere Adrien Rabiot, centrocampista francese fondamentale negli scorsi mesi e capace di distinguersi al Mondiale in Qatar con la sua Nazionale avendo raggiunto persino la finale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i piemontesi avrebbe presentato una proposta da 7 milioni di euro più uno di bonus per convincere il transalpino a proseguire la sua carriera a Torino. Seguito con grande interesse soprattutto in Premier League, gli juventini dovranno anche accordarsi con la madre-agente Veronique in merito alla commissione da versarle al momento della firma.

Calciomercato Juventus news, obiettivo Kiwior per la difesa

Se da un lato la Juventus sta guadando soprattutto in casa propria per il futuro, dall’altro c’è un nome che potrebbe solleticare la Vecchia Signora in questo gennaio di calciomercato. Stiamo parlando di Jakub Kiwior, centrale polacco di proprietà dello Spezia con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2025. Stando a quanto emerso recentemente, per aggiudicarsi il ventiduenne ci vorranno circa 20 milioni di euro che potrebbero essere ridotti con l’inserimento di una contropartita tecnica come Aké.

Il futuro di Akè potrebbe essere dunque in Ligura ma non per forza allo Spezia. In questi giorni di calciomercato infatti il Genoa si starebbe muovendo con la Juve sia per Marley Aké che per Gianluca Frabotta, il quale si trova in prestito al Frosinone dove non sta però trovando lo spazio e la continuità che si aspettava.

