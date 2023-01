CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Okafor per Vlahovic, nel mirino Zielinski e Pavlovic

Calciomercato Juventus news, Okafor a Torino se Vlahovic va all’Arsenal

La Juventus deve valutare bene i movimenti di calciomercato in entrata ed in uscita da effettuare in queste settimane di calciomercato invernale visti i tanti problemi societari emersi recentemente. I bianconeri potrebbero infatti decidere di compiere anche qualche sacrificio lasciando partire qualche calciatore importante così da provare a sistemare il bilancio ed in questo senso si collocherebbe la possibilità di vedere Dusan Vlahovic all’Arsenal già entro la fine del mese.

Secondo quanto rivelato da La Repubblica, i Gunners vorrebbero mettere le mani sull’attaccante serbo che ha una valutazione da 110 milioni di euro e piace in ogni caso pure al Bayern Monaco. La Vecchia Signora reputa Vlahovic incedibile ma i rumors emersi riportano, come spiega Calciomercato.it, dell’interesse bianconero per Noah Okafor del Salisburgo, profilo appunto individuato come possibile sostituto dell’ex Fiorentina arrivato solamente un anno fa dai viola per 70 milioni di euro.

Calciomercato Juventus news, Zielinski dal Napoli per il centrocampo

Nonostante le difficoltà, la Juventus continua a guardarsi intorno in cerca di nuovi affari di calciomercato da completare per potenziare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri sia nell’immediato che nel prossimo futuro. Per quanto riguarda il centrocampo, i bianconeri potrebbero infatti lasciar partire sia Weston McKennie, per il quale si attendono offerte concrete, che Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno 2023. Per il francese le richieste della madre-agente potrebbero essere ritenute eccessive dalla Juve che valuta Piotr Zielinski del Napoli come alternativa di lusso al transalpino. Stando a La Gazzetta dello Sport, i partenopei dovrebbero proporre al polacco un rinnovo di contratto, ora in scadenza a giugno 2024, a cifre inferiori rispetto ai 3,5 milioni di euro netti percepiti spingendo così il centrocampista a valutare la possibilità di andare a giocare altrove. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus news, in difesa piace Pavlovic

Passando infine al reparto arretrato, la Juventus segue un nome in particolare in questa finestra invernale di calciomercato, ovvero quello di Strahinja Pavlović del Salisburgo. Per Calciomercato.it il ventunenne serbo ha una valutazione da 14 milioni di euro e dunque una somma non troppo elevata per gli standard a cui la Juve si dovrà abituare in questi mesi.











