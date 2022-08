CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Paredes per Rabiot, ufficiale Pellegrini all’Eintracht

Calciomercato Juventus news, Leandro Paredes al posto di Adrien Rabiot

In questa sessione di calciomercato estivo la Juventus si è vista costretta a rivedere i propri piani visti gli infortuni capitati a due centrocampisti come Paul Pogba e Weston McKennie. Tuttavia, i bianconeri allo stesso tempo stanno completando pure la cessione di Adrien Rabiot, su cui nei giorni scorsi è piombato il Manchester United con grande insistenza. In scadenza di contratto tra un anno, ovvero nel giugno del 2023, per Rabiot la Vecchia Signora avrebbe già trovato un accordo con i Red Devils.

Secondo le indiscrezioni più recenti, il direttore sportivo dei britannici avrebbe avuto un colloquio a Torino con Veronique Rabiot, madre e agente del centrocampista di cui ne cura appunto gli interessi. Al momento il problema principale perchè la trattativa vada a buon fine sarebbe rappresentato dagli oltre 7 milioni di euro attualmente percepiti da Rabiot che, una volta partito in direzione Manchester, verrà sostituito dall’argentino Leandro Paredes, ex romanista ora sotto contratto con il Paris Saint-Germain dove non sarebbe uno dei preferiti del nuovo allenatore Galtier.

Preso Filip Kostic, la Juventus ha completato anche un altro affare di calciomercato con l’Eintracht Francoforte cedendo in prestito ai tedeschi il ventitreenne Luca Pellegrini. Nella nota ufficiale pubblicata sul sito bianconero si può leggere: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Eintracht Frankfurt per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filip Kostic a fronte di un corrispettivo di € 12,0 milioni, pagabili in tre esercizi; oltre ad oneri accessori, incluso il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA, fino ad un massimo di € 1,5 milioni. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 3,0 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026”.

