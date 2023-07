Calciomercato Juventus News/ Parisi è più vicino, Cuadrado saluta dopo 8 anni (sabato 1 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ALEX SANDRO IN LISTA DI PARTENZA

Il calciomercato Juventus continua ad essere frenetico. Il restyling sulle corsie laterali non si fermerà con l’acquisto di Weah. Ma la politica di mercato della Juventus in questa nuova versione post Agnelli è cambiata: prima di piazzare un colpo in entrata, serve un’operazione in uscita nello stesso settore. Quando uscirà un elemento sulla fascia sinistra, quindi, forcing per Fabiano Parisi. Per sbloccarlo può bastare anche l’uscita di Alex Sandro, tuttavia in questo senso non si registrano particolari passi in avanti, se non la volontà della Juventus di salutare il brasiliano.

A smuovere le acque ci può essere anche l’uscita di Luca Pellegrini, promesso sposo della Lazio con la quale tuttavia manca l’accordo a livello di valutazione del cartellino: resta la distanza tra la domanda della Juventus, che è la stessa del diritto di riscatto non esercitato (15 milioni di Euro), e l’offerta della Lazio che preferirebbe un altro prestito con una formula ancora da trovare.

LA LETTERA DI CUADRADO

Chi, invece, ha già salutato non avendo rinnovato il contratto è Juan Cuadrado. Il colombiano, dopo 8 anni in bianconero, ha affidato ad una lettera i suoi pensieri: “Storia di un grande amore. È quella che oggi si chiude per me dopo 8 stagioni con la maglia della Juventus. Abbiamo vinto e gioito insieme, superando uniti anche i momenti di difficoltà. Sempre e solo a difesa di questa leggendaria maglia bianconera. Per tutti questi momenti speciali voglio dire grazie ai tifosi e alla società, una grande famiglia che non mi ha fatto mai mancare affetto e stima. E ora, dopo 314 partite e 11 trofei alzati al cielo glorificando e onorandi a Dio, è arrivato il momento di salutarsi, anche se quello ai colori bianconeri non sarà mai un addio.

Grazie Juventus, è stato Bello! Fino alla fine!”

