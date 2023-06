Calciomercato Juventus news/ Per Rabiot sono ore decisive, si avvicina Weah! (Oggi 23 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PUNTO SUL RINNOVO DI RABIOT

Parlare di “ore decisive” è spesso pericoloso nelle trattative, ma per il rinnovo di Adrien Rabiot (oppure per il suo addio), tema caldissimo in questi giorni per il calciomercato Juventus, dovremmo essere davvero giunti a un bivio. Rabiot ha già da tempo ricevuto la proposta della società per rimanere ancora un anno alla Juventus, con l’aumento della parte variabile legata ai bonus per rispettare i conti ma fare comunque al giocatore un’offerta significativa, sintomo chiaro del fatto che Max Allegri vorrebbe trattenere Rabiot alla Juventus. Un’offerta più ricca dalla Premier League potrebbe però far svanire le speranze di far rimanere a Torino un giocatore come Rabiot, che con Allegri si è rilanciato dopo che la prima parte della sua avventura alla Juventus era stata francamente deludente.

I numeri della stagione 2022-2023 sono chiari: Adrien Rabiot ha segnato 11 gol, dopo averne messi a segno solamente sei nei tre anni precedenti. Questa rinascita però ha fatalmente attirato l’attenzione dei club della Premier League, che come sappiamo sono tutti economicamente forti, specie nei confronti di una Juventus che vive un periodo assai complicato fuori dal campo. I bianconeri sperano, ma devono anche tenersi pronti ad un eventuale addio e allora lavorano sulle alternative: sfumato Frattesi, c’è come sempre Sergej Milinkovic Savic ma attenzione anche a Thomas Partey. La speranza è però che arrivi il “sì” al rinnovo di Adrien Rabiot, che sta riflettendo con mamma Veronique: la Juventus si aspetta una risposta entro questa settimana.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TIMOTHY WEAH SI AVVICINA

Se Adrien Rabiot è il nome di spicco per i rinnovi o eventualmente le cessioni, in entrata ecco la suggestione legata a Timothy Weah per il calciomercato Juventus. Papà George alla Gazzetta dello Sport qualche giorno fa disse di tifare bianconero, per la delusione del popolo milanista. Chissà se era da interpretare come un indizio, di certo il figlio Timothy Weah è vicino a diventare un calciatore della Juventus. L’accordo verbale è stato trovato con il Lilla per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, restano da limare solo gli ultimi dettagli. La proposta di contratto al giocatore è invece di cinque anni e le parti anche qui sono vicine all’accordo. Weah jr diventerebbe così il secondo giocatore americano della storia della Juventus dopo Weston McKennie.

Classe 2000, naturalmente figlio d’arte nato a New York, Timothy Weah ha disputato l’ultimo Mondiale in Qatar con gli Stati Uniti, segnando anche un gol nella partita d’esordio contro il Galles. In nazionale Weah ha giocato solitamente come esterno d’attacco, mentre al Lilla in questa stagione di Ligue 1 è stato spesso arretrato per agire da laterale di fascia. Nel calcio di Massimiliano Allegri, la sua duttilità sarebbe un vantaggio prezioso. Con queste caratteristiche, Weah jr rappresenterebbe una variante tattica, con cui la Juventus potrebbe passare dal 3-5-2 al 4-3-3 anche a gara in corso, inoltre è in grado di giocare sia sulla fascia destra sia a sinistra.











