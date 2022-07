CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pau Torres per il reparto arretrato, ufficiale Cambiaso

Calciomercato Juventus news, Pau Torres per rimpiazzare De Ligt

La Juventus deve guardarsi bene le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni ed in queste settimane di calciomercato estivo si parla molto del possibile addio di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese era finito nel mirino del Chelsea ma nei giorni scorsi sulle sue tracce si è inserito prepotentemente pure il Bayer Monaco, società che ha cominciato a trattara il calciatore con i bianconeri tramite l’ex juventino Salihamidzic, oggi direttore sportivo dei bavaresi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Sfida all'Inter per Bremer e Milenkovic, attesa Zaniolo

Nell’elenco dei possibili candidati per rimpiazzare De Ligt c’è anche il nome di Pau Torres, venticinquenne di proprietà del Villarreal con cui ha un contratto fino al giugno del 2024. Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’entourage del difensore si sarebbe detto disposto a trattare con i piemontesi sebbene la valutazione del calciatore, secondo il portale Transfermarkt, si aggiri attorno ai 50 milioni di euro. Oltre allo spagnolo piacciono pure Gleison Bremer del Torino, conteso all’Inter, Nikola Milenkovic della Fiorentina e si parla pure di Francesco Acerbi del Sassuolo.

Calciomercato Juventus News/ Due sacrifici per avere Zaniolo, inserimento per Bremer

Calciomercato Juventus news, ufficiale Cambiaso che partirà in prestio

La Juventus è sempre attenta sul calciomercato nell’ottica di aggiudicarsi giovani calciatori di talento battendo la concorrenza praticamente sul nascere ed in queste ore è stato reso ufficiale l’acquisto di Andrea Cambiaso, ventiduenne in arrivo dal Genoa come si legge sul sito bianconero: “Arriva a titolo definitivo dal Genoa: stiamo parlando di Andrea Cambiaso che firma un contratto che lo lega al nostro Club fino al 30 giugno 2027.” Il calciatore dovrebbe ora essere girato in prestito per proseguire il suo processo di maturazione e sulle sue tracce si segnala la forte presenza del Bologna.

De Ligt al Bayern Monaco?/ Calciomercato: Salihamidzic è a Torino, Chelsea defilato

Nel comunicato allegato si possono poi conoscre le cifre dell’affare: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cambiaso a fronte di un corrispettivo di € 8,5 milioni, pagabili in due esercizi. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 3,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2027.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA