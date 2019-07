Calciomercato Juventus News/ Paulo Dybala al PSG? (ultime notizie)

Il calciomercato in uscita della Juventus potrebbe clamorosamente avere come protagonista Paulo Dybala, grandissimo gioiello offensivo finito nel mirino del PSG. Il talento della vecchia signora è apprezzato da mezza Europa e in queste ultime ore si sarebbe intensificato il corteggiamento da parte del club parigino. Secondo quanto riferito da RMC Sport infatti, il PSG starebbe seriamente considerando l’attaccante argentino, il quale sarebbe a sua volta molto affascinato dall’idea di indossare la casacca della società francese. Non si può ancora parlare di vera e propria trattativa perchè tra la Juventus e il PSG non risulta, al momento, nulla di concreto. I giornali però hanno evidenziato l’interesse di Leonardo, desideroso di un grande colpo per l’estate. Ci sarebbe stato persino qualche contatto con l’agente del giocatore per capire i margini di manovra nell’operazione. Lo stesso Dybala, oltretutto, sembrerebbe aver mandato segnali di apertura ai suoi interlocutori. Si tratterebbe chiaramente di un’operazione da cifre stellari, con il PSG che potrebbe tentare l’assalto all’attaccante anche senza un’eventuale cessione di Neymar.

Calciomercato Juventus, parla Massimiliano Allegri

Mentre il calciomercato in entrata (Mauro Icardi?) e in uscita (Paulo Dybala?) della Juventus tiene banco tra i tifosi, vanno registrate le dichiarazioni dell’ex tecnico Massimiliano Allegri, tornato a parlare della sua esperienza in bianconero in una intervista riportata integralmente da calciomercato.com. “Prima di sciogliere in nodo Juventus, son tornato tre giorni qui a casa: è stato il mare ad indicarmi la rotta migliore sulla quale procedere”, ha dichiarato. “Sicuramente la strada per arrivare fare il sindaco è molto più complicata della mia. Io non avrei mai creduto di allenare Milan e Juventus, avere la fortuna di lavorare con grandissimi giocatori, poter vincere. Invece la sua nomina non mi ha sorpreso più di tanto perché, come Galliani al Milan diceva di me, che avevo il ‘physique du role‘ per il Milan, io sostengo che Luca abbia la giusta predisposizione per fare politica. E deve per forza essere un regista. Quindi dal numero undici che aveva quando giocava, adesso è passato al fatidico al numero dieci”.

