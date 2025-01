CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KOLO MUANI, IL PREZZO È TROPPO ALTO?

Chi si avvicina e chi invece si allontana, cioè ci sono alti e bassi per il calciomercato Juventus, che oggi giovedì 2 gennaio 2025 registra cattive notizie per quanto riguarda Kolo Muani e invece un possibile sorriso sul fronte sempre caldo legato ad Antonio Silva. In attacco sappiamo che piace molto Kolo Muani, che d’altronde è in uscita dal Paris Saint Germain già in questa sessione invernale di calciomercato, ma solo al prezzo che vorrà ottenere la ricchissima società transalpina.

Proprio questo evidentemente è il problema in ottica calciomercato Juventus, perché i colleghi de L’Equipe parlano di una richiesta da parte del PSG che per il cartellino dell’attaccante sarebbe di ben 60 milioni di euro. Diciamo subito che, stando così le cose, la trattativa non inizierebbe nemmeno, perché queste sono cifre impossibili per la Juventus – o che almeno i bianconeri non investirebbero per Kolo Muani. Resta allora da capire se ci siano margini per far ripartire una discussione con il PSG, anche se i bianconeri partono da un prestito, con diritto o anche obbligo di riscatto ma certamente a cifre molto inferiori rispetto ai 60 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: UN PASSO AVANTI PER ANTONIO SILVA

Se questa è una potenziale amarezza per un obiettivo che potrebbe sfumare, non mancano nemmeno oggi le notizie relative ad Antonio Silva per il calciomercato Juventus e dobbiamo dire che l’anno nuovo sembra portare una schiarita per i bianconeri su questo fronte. Non ci dilunghiamo più sull’interesse della Vecchia Signora per il difensore del Benfica, che ormai è ampiamente conclamato: la notizia è piuttosto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a rilanciare l’offerta.

Dopo una prima proposta da parte della Juventus, ma rispedita al mittente dal Benfica, ecco che il Corriere dello Sport parla di un nuovo rilancio bianconero, perché Antonio Silva resta una priorità per i bianconeri sul calciomercato di gennaio. Per il prestito oneroso la prima offerta si aggirava intorno ai 5 milioni di euro, ma il nodo è legato soprattutto alla cifra del riscatto, per il quale ora la Juventus sembra disposta a mettere sul piatto circa 30-35 milioni. Si attendono sviluppi…

