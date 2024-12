CALCIOMERCATO JUVENTUS, GIUNTOLI HA CHIESTO INFORMAZIONI PER KOLO MUANI

La ricerca di un nuovo attaccante rischia di essere la nuova telenovela del calciomercato Juventus che vuole affiancare a Vlahovic un calciatore fisicamente integro e pronto per ampliare la rosa a disposizione di Thiago Motta. La situazione fisica di Milik continua a preoccupare e non dà garanzie ai bianconeri con Giuntoli che si sta guardando intorno ed ha chiesto anche al Paris Saint-Germain qual è il rapporto con il francese Randal Kolo Muani.

L’attaccante francese aveva attirato su di sé i riflettori del mondo del calcio con la maglia dell’Eintracht Francoforte che era riuscito a venderlo a PSG per una cifra intorno ai 90 milioni che, fino ad ora, non ha mai davvero dimostrato di valere. Il rapporto tra Kolo Muani e Luis Enrique non è dei migliori e il club francese avrebbe deciso di aprire al prestito per non far perdere ulteriore valore al calciatore e concedergli il giusto minutaggio già in questa sessione di gennaio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, BIANCONERI PRONTI ALL’AFFONDO PER ZIRKZEE

Come riporta Alfredo Pedullà, il calciomercato Juventus è vigile su diversi nomi per quanto riguarda la prima punta ed uno dei più apprezzati anche da Thiago Motta è quello dell’ex Bologna Joshua Zirkzee che è, attualmente, un calciatore del Manchester United ma potrebbe partire già nella finestra di gennaio. Il rapporto con Amorim non è mai decollato e l’ambiente dei Red Devils sembra non riuscire a metterlo a suo agio per mostrare le grandi qualità viste in Serie A nella scorsa stagione.

Thiago Motta conosce molto bene l’attaccante olandese e gradirebbe allenarlo anche a Torino con lo stesso Zirkzee che sarebbe pronto a tornare in Italia dopo la brutta esperienza di un inizio di stagione che ha visto il Manchester United cambiare allenatore. La situazione non è ancora del tutto chiara ma il calciomercato Juventus rimane vigile in cerca dell’occasione per colmare il vuoto in attacco e riportare in Serie A uno dei calciatori migliori della scorsa stagione.

