CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL BENFICA FA MURO PER ANTONIO SILVA

Il calciomercato Juventus sta entrando totalmente nel vivo con i bianconeri alla continua caccia del nuovo difensore per sopperire alle assenze di Bremer e Cabal per infortunio. Con l’arrivo di Conceição, la trattativa per Tomori è diventata ulteriormente complicata e i bianconeri si sono buttati a capo fitto su Antonio Silva del Benfica anche grazie all’apertura di Jorge Mendes.

Come riporta Gianluca Di Marzio, la Juventus avrebbe presentato un’offerta al club portoghese sulla base di un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni per assicurarsi le prestazione del classe 2003. Il Benfica, però, ha rimandato al mittente l’offerta ritenendola inadeguata soprattutto per la formula proposta che non è gradita dai portoghesi che lascerebbero partire Silva solo con un obbligo di riscatto o a titolo definitivo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IDEA CALABRIA PER LA DIFESA

Si ragiona anche in vista dell’estate nel calciomercato Juventus con i bianconeri che stanno già aprendo le prime piste per rafforzare la squadra già in vista della prossima stagione. L’idea è quella di rinforzare ulteriormente il reparto difensivo che, tra cessioni ed infortuni, avrà bisogno di numerosi acquisti che possano garantire nuova qualità e stabilità ai bianconeri.

Il nome uscito nelle ultime ore è quello di Davide Calabria che è totalmente fuori dal progetto del Milan e andrà in scadenza a fine stagione diventando un’interessante parametro zero per squadre come al Juventus che cercano esperienza e solidità. Giuntoli sta approfondendo la questione proprio in questi giorni e vorrebbe muoversi in anticipo per chiudere il prima possibile questa trattativa ed avere il calciatore a Torino già per il ritiro estivo.

