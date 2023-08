CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Per Lukaku occhio agli Spurs. Sorpresa Amrabat (11 agosto 2023)

La Juventus sta concentrando i suoi sforzi su un nuovo nome in cima alla lista dei desideri del calciomercato: Sofyan Amrabat. Dopo che le trattative per Milinkovic Savic e Kessié sono sfumate a causa dei blitz dell’Arabia Saudita, la dirigenza bianconera ha individuato nel centrocampista della Fiorentina l’acquisto prioritario richiesto da Allegri. Il tecnico sta cercando un giocatore di sostanza e fisicità che possa fare la differenza a centrocampo, e le caratteristiche di Amrabat sembrano adattarsi perfettamente a questa esigenza. Tuttavia, la concorrenza non manca, con il Manchester United anch’esso interessato al calciatore marocchino.

Amrabat sembra essere interessato a rimanere in Serie A, e l’opzione Juventus lo affascina. Tuttavia, la Fiorentina ha avanzato una richiesta di 25 milioni di euro più bonus per cedere il giocatore, una cifra importante che potrebbe essere alla portata della Juventus solo attraverso cessioni o operazioni di calciomercato strategiche. Tra le possibili cessioni che potrebbero finanziare questa operazione c’è quella di Zakaria, che sembra essere in procinto di trasferirsi al Monaco con un prestito con obbligo di riscatto. Inoltre, lo scambio tra Lukaku e Vlahovic è ancora un’opzione considerata, con la possibilità di liberare risorse e risparmiare per i bianconeri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LUKAKU SUL FILO

L’ansia cresce in casa Juventus, con l’inizio del campionato sempre più vicino e Allegri che cerca garanzie in vista della stagione. Nonostante l’interesse iniziale per Pogba, che è ancora al lavoro per mettersi in forma, sembra che il ritorno del francese non possa essere garantito a breve. Un altro aspetto che tiene banco in casa Juventus è il futuro di calciomercato della maglia numero 9. Romelu Lukaku, considerato fuori dai piani del Chelsea, è stato un nome caldo nelle trattative.

Tuttavia, le trattative con i londinesi sono state rallentate: lo scambio tra Lukaku e Vlahovic sembra non decollare. La Juventus chiede un conguaglio di 40 milioni di euro, mentre il Chelsea sembra non voler salire oltre i 30 milioni. In questo scenario potrebbe inserirsi anche il Tottenham, che potrebbe avere bisogno di un attaccante qualora si concretizzasse la cessione di Harry Kane al Bayern Monaco. Lukaku, quindi, potrebbe essere considerato come un’opzione interessante anche per gli Spurs.

