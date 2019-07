Calciomercato Juventus news/ “Per Lukaku si fa sul serio” (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus gira intorno a diverse piste, ma una potrebbe assumere contorni clamorosi. Per l’attacco infatti, se fosse impossibile puntare a Mauro Icardi, i bianconeri sarebbero pronti al grande sgarbo all’Inter tuffandosi su Romelu Lukaku. Un’indiscrezione lanciata da Gianluca Di Marzio mercoledì sera e che il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha ribadito nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com: “La Juventus sta tentando lo sgambetto all’Inter per Lukaku, nonostante il belga abbia da tempo l’accordo con i nerazzurri, così come Dzeko.” Accordi con i giocatori che l’Inter non è riuscita ancora a chiudere mancando l’accordo con le rispettive società e proprio per questo la Juventus sta tentando di inserirsi. Anche perché se l’Inter vuole davvero Lukaku, questa manovra di disturbo potrebbe far accelerare la cessione di Icardi: ma se “Maurito” non approdasse in bianconero, allora ci potrebbe essere la grande sorpresa Lukaku, profilo sicuramente gradito a Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus News, De Ligt vede solo bianconero

Ma per quanto riguarda il calciomercato della Juventus i tifosi bianconeri attendono notizie anche per Mathjs De Ligt, col difensore centrale olandese da tempo segnalato vicinissimo ai bianconeri. I tifosi non vorrebbero però che la storia diventasse una sorta di nuovo tormentone-Guardiola, per poi vedere il club virare verso altri lidi. In questo caso c’è da trovare un accordo non facile con l’Ajax per il gioiello 19enne, che ha ribadito però ai Lancieri di vedere ormai la sua carriera pronta a proseguire in Serie A con la maglia bianconera. Tra domanda e offerta c’è ancora una differenza di circa 10 milioni di euro, consistente ma non insormontabile, anche se per De Ligt c’è il problema della mancanza, da parte della Juventus, di contropartite tecniche che possano interessare all’Ajax. Paratici aspetta forse una cessione per fare cassa e sferrare l’assalto definitivo al centrale olandese.

