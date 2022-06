Calciomercato Juventus news/ Pogba, affare da 80 milioni. Due alternative a Di Maria

Nuovi aggiornamenti sul calciomercato della Juventus, al lavoro su più fronti. Riflettori accesi su Paul Pogba: il francese è sempre più vicino. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’accordo tra la società e l’entourage del calciatore è blindato e non è in discussione. Un affare da 80 milioni di euro in tutto: 10 milioni di euro a stagione (7,5-8 milioni più bonus) per quattro anni. Una spesa smorzata dal decreto Crescita.

Calciomercato Juventus news/ Pogba, ci siamo. Anche Gundogan e Garnacho sul taccuino

Novità degne di nota anche sul futuro di Alvaro Morata. Juventus e Atletico Madrid si sono incontrate negli scorsi giorni: i bianconeri vorrebbero riscattare l’attaccante spagnolo, ma manca l’intesa sulle cifre. La dirigenza torinese ha messo sul piatto 15 milioni di euro, i Colchoneros non hanno intenzione di concedere sconti. Secondo La Gazzetta dello Sport, le parti si riaggiorneranno la prossima settimana con la speranza di raggiungere la fumata bianca. Attesi aggiornamenti su Di Maria, ma non mancano le alternativa: piacciono Zaniolo (Roma) e Berardi (Sassuolo).

Calciomercato Juventus News/ Si riapre la pista Di Maria, suggestione Asensio!

CALCIOMERCATO JUVENTUS: REBUS DE LIGT

Tra gli obiettivi di calciomercato della Juventus spicca Nahuel Molina. L’esterno argentino è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia dell’Udinese e secondo Marca c’è una concorrente in meno per i bianconeri: l’Atletico Madrid si è sfilato dalla corsa all’esterno destro. I friulani chiedono 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

Capitolo uscite, tutto da scrivere il futuro di Matthijs De Ligt. Secondo il Corriere dello Sport, il difensore olandese piace a Chelsea, Liverpool, Manchester United, Paris Saint Germain e Barcellona. La Juventus non ha intenzione di perdere l’ex Ajax e presto ripartiranno le trattative per il rinnovo di contratto: i bianconeri hanno messo piatto un prolungamento fino al 2026, spalmando l’ingaggio da 8 milioni più bonus. Da rivedere il valore della clausola rescissoria, che l’anno prossimo salirà da 125 a 140 milioni di euro. Infine, novità sul futuro del giovane Alessandro Di Pardo: reduce dall’esperienza più che positiva al Cosenza, il classe 1999 potrebbe approdare al Cagliari di Fabio Liverani.

Calciomercato Juventus news/ Sondaggio per De Paul, spunta Berardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA