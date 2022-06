Calciomercato Juventus news/ Pogba, ci siamo. Anche Gundogan e Garnacho sul taccuino

Il calciomercato della Juventus vivrà di grandi emozioni. La dirigenza bianconera è al lavoro per consegnare a mister Allegri una rosa più competitiva rispetto alla passata stagione e molte delle fortune della Vecchia Signora potrebbero passare dai piedi di Paul Pogba. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la trattativa per il ritorno del francese è ai dettagli: trattative in corso con l’agente Rafaela Pimenta, la firma dovrebbe arrivare molto presto.

Pogba ma non solo. La Juventus sta monitorando diversi profili per il centrocampo e dalla Germania spunta un nome nuovo. La Bild riporta l’interesse dei bianconeri nei confronti di Ilkay Gundogan. Il mediano è in scadenza 2023 con il Manchester City e il rapporto con Guardiola non sarebbe dei migliori. Sull’ex Borussia Dortmund c’è anche il Barcellona.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: 4 NOMI PER LA FASCIA DESTRA

L’obiettivo di calciomercato della Juventus per la fascia destra è Angel Di Maria, ma non mancano le alternative. Secondo il Corriere dello Sport, sul taccuino del diesse Cherubini ci sono quattro nomi: Berardi del Sassuolo, David Neres e Mudryk dello Shakhtar Donetsk, Marco Asensio del Real Madrid. In prospettiva, il Manchester Evening News rende noto l’interesse della Juventus nei confronti del giovane Garnacho, classe 2004 di proprietà Manchester United. Per l’attacco, la dirigenza juventina è al lavoro per la permanenza di Morata e sono stati annotati sondaggi con il Bologna per Arnautovic.

Capitolo uscite, riflettori accesi su Matthijs De Ligt. La Juventus è al lavoro per il rinnovo di contratto fino al 2026, ma non mancano le sirene dall’estero. Secondo il Corriere dello Sport, l’ex Ajax fa gola a Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain e Barcellona. Possibili novità anche per Arthur: il centrocampista brasiliano piace all’Arsenal, non è da escludere uno scambio con il difensore Gabriel o con il mediano ghanese Thomas Partey. Infine, conferme sul futuro di Zanimacchia e Fagioli: i due giovani destinati al ritorno in prestito alla Cremonese.











