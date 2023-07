Calciomercato Juventus News/ Pogba non è una certezza. E Milinkovic-Savic? (7 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DALL’ARABIA SIRENE PER IL FRANCESE

Il calciomercato Juventus prova a dare una sterzata importante. La visita di Rafaela Pimenta, avvocato e procuratore di Pogba, alla Continassa ha smosso l’ambiente bianconero. Il futuro del francese, infatti, è ancora tutto da scrivere: l’ex Manchester United ha voglia di riscatto dopo una stagione passata interamente in infermeria, ma dall’Arabia Saudita premono e l’offerta si sta alzando. Cifre troppo importanti per non essere prese in considerazione.

La Juventus sta a guardare, nemmeno troppo preoccupata dell’eventuale cambio di rotta di Pogba perché in fondo c’è un piano B per il reparto ed è di quelli davvero importanti: Sergej Milinkovic-Savic. A livello economico l’eventuale partenza di Pogba verso l’Arabia, tutta da studiare e da vedere, sarebbe compensata dall’arrivo di Milinkovic-Savic per una operazione che, più o meno, vedrebbe la situazione rimanere invariata. La difficoltà semmai sarebbe come sempre trattare con la Lazio, con la possibilità però di giocarsi alcune pedine che interessano a Sarri come Luca Pellegrini.

ARTHUR, ANCORA NESSUNA OFFERTA

Calciomercato Juventus che deve fare i conti anche con diversi esuberi. Tra questi c’è Arthur che, complice un grave infortunio, non è riuscito a rilanciarsi con la maglia del Liverpool. Il centrocampista è stato proposto in prestito al Monza ma il club brianzolo ha declinato gentilmente la proposta. L’ex Barcellona avrebbe qualche proposta dall’Arabia Saudita ma appare intenzionato a non sposare tale progetto.

Stando così le cose, per il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli non sarà semplice trovare una quadra che permetta alla società di non uscirne in perdita. Se non venisse trovato nessun accordo per un trasferimento in questa sessione di mercato e si optasse per una rescissione contrattuale, ci sarebbe un cospicuo impatto negativo a bilancio, motivo per cui Arthur è tra i maggiori pensieri della Juventus in queste calde settimane di mercato.

