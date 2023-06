Calciomercato Juventus News/ Rabiot verso il rinnovo, Partey più di Milinkovic (domenica 25 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: MILINKOVIC-SAVIC-RABIOT, PORTE GIREVOLI

Mentre il calciomercato Juventus attende l’arrivo (finalmente) di Cristiano Giuntoli, pare che l’ormai ex direttore sportivo del Napoli abbia già le idee chiare circa alcune delle priorità sulle quali dovrà lavorare in bianconero. Innanzitutto, il rinnovo di Adrien Rabiot: negli ultimi giorni infatti le quotazioni della conferma del francese sono incredibilmente aumentate, sembrava un addio certo e invece, presumibilmente su richiesta diretta di Massimiliano Allegri, Rabiot potrebbe anche rimanere e infatti Giuntoli avrebbe già avviato le pratiche per il prolungamento del contratto, che potrebbe anche essere un buon affare se il francese fosse quello visto nell’ultima stagione.

A questo punto Sergej Milinkovic-Savic sarebbe un piano B: naturalmente il centrocampista serbo piace tantissimo alla Juventus e l’estate 2023 potrebbe vederlo lasciare la Lazio ad un prezzo “ragionevole”, ma intanto su di lui la concorrenza è davvero forte e poi, appare ovvio, confermare Rabiot a determinate cifre (il contratto sarebbe ovviamente importante) renderebbe molto complicato creare spazio soprattutto economico (prima ancora che numerico) a Milinkovic-Savic. Il quale di conseguenza resta un’alternativa a Rabiot: poi vedremo, anche quando Giuntoli diventerà a tutti gli effetti un dirigente della Juventus, se questa operazione di calciomercato verrà confermata dai fatti…

THOMAS PARTEY ENTRA, ZAKARIA ESCE?

Altre porte girevoli a centrocampo, sempre parlando del calciomercato Juventus, riguardano un calciatore che è appena tornato dal prestito ed è destinato a un nuovo addio e un altro che è un obiettivo bianconero. Si ammicca alla Premier League: Denis Zakaria ha giocato, si fa per dire, nel Chelsea per gli ultimi sei mesi, ora rientra alla Continassa ma la Juventus difficilmente lo confermerà, infatti lo ha già offerto alla Lazio nel pacchetto per Sergej Milinkovic-Savic e adesso sta registrando l’interesse forte del West Ham, che sarebbe arrivato a mettere sul piatto 18 milioni di euro più bonus. Su Zakaria attenzione anche al Bournemouth, che potrebbe inserirsi: se fosse così, il prezzo del centrocampista svizzero potrebbe aumentare.

Per di più 18 milioni sono la cifra massima che, secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus sarebbe pronta a investire in questa sessione di calciomercato per Thomas Partey: sul mediano dell’Arsenal ci sono le squadre dell’Arabia Saudita, pronte a offrire 40 milioni ai Gunners e un ingaggio fuori portata (di tutti gli altri) per il giocatore. La Juventus confida che Thomas, grande protagonista in Champions League con l’Atletico Madrid negli anni precedenti, voglia ancora confrontarsi con il calcio europeo e la sfida di riportare la Juventus a giocare la principale competizione per club. Vedremo quello che succederà, certamente Thomas Partey è uno dei nomi forti del calciomercato bianconero.











