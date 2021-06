Calciomercato Juventus News/ Rinnovo Dybala, le parti lavorano per limare la distanza

CALCIOMERCATO JUVENTUS: SI LAVORA AL RINNOVO DI DYBALA

Una delle priorità del calciomercato Juventus è sicuramente quella del rinnovo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è considerato centrale nel nuovo progetto di Massimiliano Allegri, e dunque c’è la volontà di accontentare il tecnico livornese che, tornato dopo due anni sulla panchina bianconera, vuole ripartire dalla Joya, con o senza Cristiano Ronaldo. Al momento le parti stanno lavorando per trovare la quadra economica: stando alle indiscrezioni la Juventus avrebbe messo sul piatto un contratto triennale con ingaggio a 10 milioni di euro.

Calciomercato Inter News/ Rinnovo annuale per Kolarov e su Bastoni e Lautaro...

Non siamo ancora sulle richieste di Dybala, che ne vorrebbe guadagnare 12: la sensazione è che si possa trovare un compromesso, chiudere e rinnovare un giocatore che inizierebbe così la sua settima stagione con questa maglia, nel finale dell’ultimo campionato ha raggiunto i 100 gol in bianconero e, secondo Allegri, può dare ancora tanto alla squadra dandogli appunto il ruolo di leader tecnico, anche perché al momento è uno dei calciatori con la militanza più lunga nella rosa. Staremo dunque a vedere se alla fine Dybala resterà o meno alla Juventus, si continuerà a lavorare per trovare l’accordo.

Calciomercato Milan News/ Kessiè: niente ritiro e rinnovo in stallo e l'Arsenal..

DA GRAÇA PUÒ RESTARE

Intanto, sempre con riferimento all’attacco, il calciomercato Jdybuventus può definire la conferma di Cosimo Marco Da Graça. Abbiamo detto che in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo i bianconeri completerebbero l’attacco con un giovane, e uno di questi ce l’avrebbero già in casa. Da Graça, acquistato dal Palermo nel 2019, ha giocato una stagione devastante in Primavera: in 17 partite del campionato 1 ha segnato 15 gol, poi purtroppo si è infortunato in modo serio ed è riuscito a rientrare solo per 6 minuti del playoff contro l’Empoli, perso dalla squadra di Andrea Bonatti che senza di lui ha dovuto rinunciare al sogno scudetto. L’agente di Da Graça ha detto che al momento le sensazioni sono positive e l’attaccante potrebbe restare; lo scorso anno Andrea Pirlo lo ha portato spesso e volentieri in panchina con la prima squadra, oggi potrebbe arrivare il suo momento anche se un percorso naturale potrebbe prevedere un impiego con la squadra Under 23 in Serie C, magari convocandolo con maggiore continuità per la Serie A e provando a dargli qualche minuto in partite “minori”, anche di Coppa Italia. Anche qui bisognerà fare le giuste valutazioni, ma Da Graça è cresciuto molto e potrebbe davvero fare parte della rosa della prossima Juventus.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Junior Firpo si allontana: il Leeds pronto ad acquistarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA