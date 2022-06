Calciomercato Juventus news/ Riparte l’assalto per Di Maria

Il calciomercato della Juventus si accende di nuovo attorno a un nome chiacchierato sin dall’inizio della primavera. El Fideo Angel Di Maria potrebbe davvero approdare in bianconero, dopo alcuni tentennamenti, ripensamenti e dubbi che avevano reso la situazione difficile. Tanto che molti esperti di mercato avevano spento i riflettori sulla possibilità di un approdo alla Juve di Di Maria, definendo ormai remota la possibilità dell’arrivo dell’argentino a Torino.

Prospettiva che è cambiata di nuovo però stando a quanto dichiarato da una delle principali voci del mercato in Italia, Gianluca Di Marzio, che ha sottolineato come i bianconeri avrebbero aperto alla possibilità di un contratto da un anno più l’opzione per quello successivo. Di Maria chiedeva appunto un solo anno di contratto mentre la Juventus – per beneficiare del Decreto Crescita – spingeva per un biennale ma ora le parti sono decisamente più vicine tanto che El Fideo starebbe già facendo pressione sulla famiglia per persuadere al trasferimento a Torino.

Calciomercato Juventus: i nomi di Pogba e Di Maria regalerebbero dei profili di assoluto livello internazionale a Max Allegri per rilanciare la Juventus, ma la situazione potrebbe arricchirsi di un nome a sorpresa. Almeno stando a quanto dichiarato dal giornalista esperto di Napoli Raffaele Auriemma, che ha lanciato la possibilità: “Qualcuno mi sussurra che Fabian Ruiz potrebbe passare alla Juventus. L’offerta bianconera non si baserebbe solo su soldi, ma nell’affare potrebbe essere inserito anche un giocatore. Al momento però non si sa ancora quale possa essere questa contropartita tecnica“. Un’idea che rappresenterebbe quel calciatore di grande tasso tecnico, capace anche di muoversi tra le linee fra centrocampo e attacco, di cui Allegri necessiterebbe per portare avanti il suo nuovo piano tattico, che potrebbe portare anche all’utilizzo del 4-2-3-1 come modulo.

