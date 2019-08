Calciomercato Juventus news/ Salta tutto per Lukaku e l’Inter ne approfitta?

Il calciomercato della Juventus improvvisamente potrebbe essere protagonista di una brusca frenata. Secondo Rai Sport infatti Fabio Paratici aveva studiato uno scambio di mercato che prevedeva il passaggio di Mario Mandzukic e Paulo Dybala al Manchester United per Romelu Lukaku più dieci milioni di euro. Sabato al telefono e ieri mattina dal vivo sembrava tutto definitivo, mancava infatti solo l’ok da parte della Joya. Addirittura si era parlato dell’accordo tra i Red Devils e il croato, a cui era stato offerto un triennale da 6.5 milioni di euro. A far saltare il banco però sarebbe stato proprio l’argentino che insieme al suo nuovo agente Jorge Antun avrebbe fatto delle richieste eccessive. L’Inter non è stata a guadare e improvvisamente è tornata in testa nella corsa all’attaccante belga. Non è da escludere però che Mario Mandzukic possa approdare comunque in Premier League.

Calciomercato Juventus News, oggi si chiude Danilo per Cancelo

La Juventus intanto oggi sul calciomercato potrebbe chiudere una trattativa che si è intensificata nelle ultime ore. Joao Cancelo dovrebbe finalmente approvare al Manchester City da Pep Guardiola, mentre Danilo si muoverebbe sul percorso inverso. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra di Sky Sport, ha specificato come l’affare ormai sia definito e che l’ufficialità potrebbe arrivare già oggi. I tifosi bianconeri hanno iniziato una sorta di protesta sui social network, convinti che si possa lavorare al rilancio del portoghese. I bianconeri però acquisterebbero così un terzino destro molto più forte nella fase difensiva, generando inoltre una plusvalenza non da poco per l’assistito di Jorge Mendes arrivato per 40 milioni di euro dal Valencia e partito per 30 più il cartellino dell’ex Real Madrid.

