Calciomercato Juventus News/ Sancho vuole solo i bianconeri. Thuram è arrivato al J Medical (9 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SANCHO ASPETTA LA VECCHIA SIGNORA

Il calciomercato Juventus ha diverse priorità, oltre a Teun Koopmeiners, dove maggior novità le avremo nei prossimi giorni, l’altro nome tra i primi della lista corrisponde a quello di Jadon Sancho. Il calciatore inglese ha fatto intendere che la sua destinazione preferita tra quelle proposte è quella bianconera.

L’affare di calciomercato per la Juventus comunque non è così semplice: in primis va convinto il Manchester United, non tanto per la cessione in sé dato che è favorevole alla cessione, però non alle condizioni che vuole la Juventus ovvero il prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di determinati obiettivi.

Lo United ha chiesto 40 milioni cash per una cessione definitiva già quest’estate, ma non è questa l’intenzione di calciomercato della Juventus che farà forza sulla volontà di Sancho. Detto ciò, l’inglese dovrà poi tagliarsi lo stipendio poiché i 10 milioni netti a stagione sono considerati troppi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, THURAM È ARRIVATO A TORINO

Il calciomercato Juventus accoglie Thuram. Khepren, fratello dell’attaccante dell’Inter Marcus, è arrivato al J Medical dov’è stato accolto con grande entusiasmo dei tifosi bianconeri. Questo è il secondo dei tre colpi in vista di Giuntoli per li centrocampo: Douglas Luiz il primo, Koopmeiners il probabile terzo.

Con una cifra intorno ai 25 milioni, la Juventus si è assicurata un giocatore di assoluto talento e di grandi qualità per rivoluzionare un centrocampo che Thiago Motta ha voluto cambiare dalla testa ai piedi. Il calciatore dopo le visite firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri.











