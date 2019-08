CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Sfumato Lukaku ora tutto su Icardi (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus ha visto sfumare una trattativa che sembrava aver preso quota, quella relativa a Romelu Lukaku che dopo un corteggiamento discreto, ha alla fine ceduto alle lusinghe dell’Inter che da settimane ormai puntava sul centravanti belga. Considerando che i nerazzurri stanno provando anche di portare in nerazzurro il romanista Dzeko, la Juventus potrebbe però ora puntare tutto su Mauro Icardi, ancora in cerca di sistemazione dopo la rottura con l’Inter. Certo la formazione nerazzurra non è interessata a svalutare l’attaccante argentino, ma punta comunque a cederlo a una cifra consistente: la Juventus potrebbe sferrare l’assalto decisivo, ma solo dopo aver risolto il capitolo cessione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MANDZUKIC E DYBALA IN PARTENZA

E considerando le difficoltà nel cedere Gonzalo Higuain, il calciomercato della Juventus potrebbe accendersi se si arrivasse alla cessione di altre due punte ormai da tempo con la valigia in mano. Si tratta di Mario Mandzukic, per il quale al momento non ci sarebbero però offerte interessanti, e Paulo Dybala. Sfumata la possibilità di piazzare l’argentino al Manchester United, potrebbe diventare un intrigo la trattativa per il Tottenham che dovrà prima trovare l’accordo col giocatore, che chiede un mega-ingaggio per trasferirsi in Premier League, e poi accontentare una Juventus che non vorrebbe scendere sotto i 70 milioni di euro di valutazione per la Joya. Solo in questo caso l’affare-Icardi potrebbe trovare un’improvvisa accelerazione.

