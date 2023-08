Calciomercato Juventus News/ Si lavora a Diarra dello Strasburgo, piace pure Khéphren Thuram (12 agosto 2023)

Calciomercato Juventus, le ultime news: per il centrocampo spunta Diarra dello Strasburgo ma non solo

Sono quattro i nomi che animano il calciomercato in entrata della Juventus, con gli occhi puntati a centrocampo. Secondo quanto riferisce Sky Sport nella lista dei possibili rinforzi ci sarebbero Khéphren Thuram, il fiorentino Amrabat, il ghanese dell’Arsenal Thomas Partey e il promettente Diarra dello Strasburgo. Quest’ultimo sarebbe in cima alla lista dei desideri della vecchia signora, che dopo la fumata bianca con la Lazio per la cessione di Rovella potrebbe accelerare.

Il classe 2004 dello Strasburgo vanta già diverse presenze con le nazionali giovanili francesi e nelle ultime due stagioni in Ligue 1 ha collezionato quattro presenze. Sarebbe un innesto eventualmente in chiave futura per la Juventus, che tiene i fari del calciomercato ben accesi. Nel caso non dovesse andare a buon fine l’ipotesi Diarra, ecco allora che Giuntoli potrebbe virare su un altro giovane di belle speranze: Khéphren Thuram.

Calciomercato Juventus, le ultime news: la doppia cessione alla Lazio frutterà circa ventuno milioni di euro

Come ormai noto, nelle scorse Juventus e Lazio hanno trovato l’accordo per i trasferimenti di Rovella e Pellegrini in biancoceleste. Secondo quanto riferisce il quotidiano torinese Tuttosport, sempre molto vicino alle vicende bianconere, l’operazione che porterà i giocatori bianconeri alla Lazio frutterà alla vecchia signora una cifra vicina ai 21 milioni di euro complessivi.

La Lazio di Lotito, in queste ore, sta lavorando all’intesa definitiva con i due giocatori: le parti sono all’opera per arrivare alla fumata bianca e a breve potrebbero arrivare le ufficialità. Intanto mister Allegri pensa al campo, mentre la dirigenza continua ad essere attiva sul fronte del calciomercato per apportare i rinforzi necessari in vista della nuova stagione. I tifosi attendono trepidanti, senza nascondere la delusione per l’addio di Rovella, ben considerato dalla maggior parte della tifoseria bianconera.

