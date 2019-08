Calciomercato Juventus News/ Si riapre la pista Federico Chiesa (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus ha improvvisamente vissuto un’impennata nella serata di ieri quando si sono incontrati a Milano Fabio Paratici e Fali Ramadani, come raccontato da SportItalia. Il direttore sportivo bianconero e il noto agente si sono confrontati su diverse situazioni anche se poi entrambi non hanno rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale. L’agente cura gli interessi di Miralem Pjanic che però non sembra tra i calciatori in partenza. Potrebbe invece vestire i panni di intermediario per portare a Torino Federico Chiesa. Il calciatore è stato di fatto bloccato alla Fiorentina dal nuovo proprietario Commisso. Attenzione però perché la volontà del ragazzo è nota, cioè quella di ripercorrere le tappe scalate prima da Roberto Baggio e più recentemente da Federico Bernardeschi. Il talento dei viola piace moltissimo a Maurizio Sarri, con i bianconeri che lo inseguono da diverso tempo.

Calciomercato Juventus News, oggi Rugani alla Roma?

La Juventus si muove anche sul calciomercato in uscita, con Daniele Rugani che è sempre più lontano dal bianconero. Il forte difensore centrale sembra davvero molto vicino alla Roma come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra di Sky Sport. All’interno della trattativa potrebbero entrare anche due giovanissimi della cantera giallorossa e cioè Riccardi e Celar, il secondo in prestito al Cittadella. Inoltre i capitolini dovrebbero versare nelle casse dei Campioni d’Italia una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus futuri. Al momento non è chiaro se la cessione arriverà subito a titolo definitivo oppure se si parlerà di un prestito con obbligo di riscatto. La giornata di oggi potrebbe essere decisiva con la possibilità di vedere anche l’ufficialità nel pomeriggio.

