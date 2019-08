Calciomercato Juventus News / Si tratta ad oltranza per Lukaku…(ultime notizie)

Continua la trattativa tra la Juventus e il Manchester United per il trasferimento di Lukaku in bianconero e dell’argentino Dybala in Premier League. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’intesa tra la vecchia signora e l’attaccante belga è ormai totale, mentre non sarebbero ancora definiti tutti i dettagli per il passaggio di Dybala al Manchester. Tra le parti restano da definire alcuni dettagli legati soprattutto ai diritti di immagine. Nell’ambito della stessa trattativa tra la Juventus e lo United si potrebbe anche parlare del futuro di Mandzukic, per il quale gli inglesi nutrono un fortissimo interesse. Per quanto riguarda Lukaku, quindi, la Juventus appare sempre più in pole position. Scavalcata l’Inter dell’ex Conte, che spera sempre in un colpo di genio da parte di Marotta per superare la Juventus e convincere il belga ad accettare l’offerta nerazzurra.

Calciomercato Juventus, inizia la nuova avventura di Moise Kean all’Everton

Ancora poche ore separano Moise Kean dall’Everton. Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato la Juventus di Sarri ha infatti ceduto il talento classe 2000 al club inglese, con le visite mediche di rito che ormai lo attendono. Nelle prossime ore il giocatore svolgerà i test medici con il suo nuovo club, poi la firma sul contratto che siglerà il suo trasferimento all’Everton. Bloccate, invece, le uscite di Higuain, Mandzukic e Dybala per la Juventus. Secondo Pedullà al momento sarebbe tutto fermo a causa della trattativa per Lukaku: “La Juve sta bloccando tutto, hanno Higuain, Mandzukic, Dybala, si sono inseriti con forza su Lukaku. Non ci vuole essere malizia, ma sta bloccando tutto, si vede anche da come ha gestito i rapporti con la Roma ultimamente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA