Calciomercato Juventus News/ Sirene olandesi per Soulé. Due veterani verso l’Arabia? (3 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS: FEYENOORD SU SOULE’

Il calciomercato Juventus ha bisogno di cessioni per poter continuare ad investire in entrata. Definito l’accordo per Weah, già arrivato in bianconero scegliendo la numero 22, il sogno Milinkovic-Savic rimane nella lista dei desideri ma le disponibilità economiche come detto vanno aumentate dalle cessioni. Per questo si starebbe pensando di scarificare uno dei talenti più interessanti dei bianconeri come Matias Soulè.

Il classe 2003 di Mar de la Plata non viene visto molto da Allegri nonostante sia riuscito a giocare qualche scampolo di gara, tra cui una maglia da titolare contro l’Inter, trovando anche la rete nel match contro la Sampdoria. Matias è ora finito in maniera importante nel mirino del Feyenoord e il campionato olandese potrebbe essere un’ottima tappa per la crescita del trequartista argentino. La richiesta della Juventus è di 25 milioni anche se un accordo si potrebbe trovare anche tra i 18-20, cifra che ovviamente il club olandese vorrebbe contrattare per cercare di portare a casa il miglior accordo possibile.

L’ARABIA GUARDA ANCHE IN CASA BIANCONERA

Il calciomercato Juventus fin qui non è stato contagiato dal mondo arabo, ma potrebbero arrivare le prime sirene saudite. Infatti due dei veterani bianconeri come Alex Sandro e Leonardo Bonucci potrebbero fare i bagagli e partire per la volta della Saudi Professional League. Per entrambi rimane un solo anno di contratto con una spesa non indifferente per le casse bianconere ovvero 23 milioni di euro lordi. Tantissimo se si considera il rendimento e il numero di presenze degli ultimi anni dei due difensori.

Bonucci da una parte potrebbe essere interessato visto che la prossima sarà la sua ultima stagione da calciatore, almeno da quanto ha fatto trapelare sul finire della scorsa annata. D’altro canto il difensore ex Bari sogna di poter presenziare tra i convocati dell’bdel 2024 in Germania, impresa già ardua così figurarsi con un anno di Arabia Saudita. Per Alex Sandro parliamo di una situazione che fino a qualche mese fa sembrava definitva verso l’addio a giugno, ma il passaggio alla difesa a tre ha portato al brasiliano un numero di presenze necessario per far attivare il rinnovo automatica. Oltre all’Arabia sull’ex Porto c’è il Galatasaray e altri club della Super Lig turca.

