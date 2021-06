Calciomercato Juventus News/ Stallo per Locatelli, Van de Beek torna un’idea?

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LOCATELLI, IL SASSUOLO RESISTE

Il calciomercato Juventus chiuderà l’operazione Manuel Locatelli, ma lo farà soltanto dopo gli Europei e, nel frattempo, bisogna ancora definire la formula con cui il centrocampista sarà acquistato dal Sassuolo. Ormai si può solo aspettare, perché novità sostanziali ce ne sono poche: il giocatore, giustamente, è totalmente concentrato sulla prossima partita contro il Belgio e la possibilità di arrivare al titolo continentale, nel frattempo le due società lavorano per definire l’accordo. Al momento sembra che il Sassuolo non abbia la minima intenzione di accettare un pagamento dilazionato nel tempo.

Il prezzo può essere di 40 milioni di euro ma la Juventus li dovrà pagare in soluzione unica, anche eventualmente nel 2022 con la formula dell’obbligo di riscatto, ma senza dover trascinarsi la somma intera su più stagioni. Per quanto riguarda invece le eventuali contropartite, il discorso ristagna: Radu Dragusin vuole restare in bianconero o al massimo avere garanzie di giocare minuti importanti altrove, da questo punto di vista dovrà essere rassicurato dal nuovo allenatore Alessio Dionisi e andrà capito questo aspetto. Locatelli-Juventus si farà, ma presumibilmente non a breve.

VAN DE BEEK-MARTIAL: DUE OCCASIONI?

Nel frattempo il calciomercato Juventus valuta altre piste, e guarda in casa del Manchester United. Alla ricerca di un altro centrocampista che possa fare la differenza, il profilo perfetto sarebbe quello di Paul Pogba ma far tornare il francese a Torino è decisamente complesso; così torna di moda il nome di Donny Van de Beek, che ha saltato gli Europei ed è reduce da una stagione con molte più luci che ombre tra le fila dei Red Devils. Certamente il Manchester United non intende regalarlo, ma adesso decidere se monetizzare da una sua cessione oppure rilanciarlo, con il rischio che questa seconda ipotesi non decolli per vari fattori. La Juventus può farci un pensierino anche se non farà spese folli per il suo cartellino; lo stesso si può dire di Anthony Martial, in uscita dal Manchester United (che ha sostanzialmente chiuso per Jadon Sancho) e che almeno numericamente potrebbe coprire l’eventuale partenza di Cristiano Ronaldo. Il francese sarebbe ideale per giocare largo nel 4-2-3-1 di Massimiliano Allegri, ma qui bisogna valutare con attenzione perché l’allenatore della Juventus darà giustamente fiducia a Federico Chiesa e Juan Cuadrado, dunque Martial rischierebbe di arrivare alla Continassa per fare la riserva e, sapendo di potersi giocare interamente le sue carte in un altro club che faccia la Champions League, chiederebbe in prima istanza di essere ceduto altrove.

