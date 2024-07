CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Thuram sempre più vicino, ecco i big bocciati da Motta (2 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, THURAM QUASI UFFICIALE…

Il calciomercato della Juventus è pronto a veder chiudersi un’altra trattativa fondamentale dopo l’arrivo di Douglas Luiz. Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi: questa settimana la Juventus è pronta a completare il secondo acquisto ufficiale del calciomercato estivo, rinforzando ulteriormente il centrocampo con Khephren Thuram. Figlio d’arte e fratello di Marcus dell’Inter, il centrocampista francese classe 2001, attualmente al Nizza, è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera.

L’affare è in fase molto avanzata e la maggior parte delle questioni economiche sono già state risolte. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’operazione dovrebbe concludersi entro il prossimo fine settimana per 18 milioni di euro più bonus. Sono già stati definiti anche i dettagli del contratto di Thuram junior, che si appresta ad arrivare in Serie A, ma come avversario del fratello Marcus, decisivo nell’ultima stagione nel cammino dell’Inter verso lo Scudetto della seconda stella.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHI C’È SUL PIEDE DI PARTENZA?

Il calciomercato della Juventus passerà inevitabilmente dalle cessioni, necessarie non solo per snellire la rosa ma anche per ridurre il monte ingaggi e accumulare un tesoretto da reinvestire. Il primo giocatore ad essere ceduto è stato Moise Kean, trasferitosi alla Fiorentina. Potrebbe seguirlo l’altro attaccante di riserva, Arek Milik, spesso poco affidabile dal punto di vista fisico e che potrebbe lasciare Torino soprattutto a fronte dell’arrivo di un’altra punta in sua sostituzione.

Weston McKennie, dopo aver quasi compromesso l’operazione Douglas Luiz rifiutando il trasferimento all’Aston Villa, è praticamente fuori dal progetto. Anche Mattia De Sciglio e Filip Kostic sono sulla lista dei partenti. Niente da fare neanche per Arthur, appena rientrato dalla Fiorentina. Sorprendentemente, anche Daniele Rugani non ha convinto nonostante il recente rinnovo e dunque sta cercando una soluzione in questo mercato: alla fine potrebbero dunque essere in sette a gettare la spugna e a lasciare sotto le direttive di Thiago Motta.

