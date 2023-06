Calciomercato Juventus News/ Weah in arrivo mercoledì, Bremer via per 80 milioni (lunedì 26 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IN ARRIVO WEAH

È in via di ufficializzazione il primo colpo in entrata del calciomercato Juventus: da giorni sappiamo ormai che Timothy Weah sarà un nuovo calciatore bianconero. L’affare sarà definito sulla base di 12 milioni di euro: bisogna ancora stabilire se saranno versati interamente nelle casse del Lille o se invece il prezzo sarà di 10 milioni più bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Quel che è certo è che Weah, figlio di quel George che ha fatto faville con il Milan (ma a differenza del padre ha la cittadinanza statunitense e gioca con la nazionale a stelle e strisce), andrà a rimpiazzare Juan Cuadrado sulla corsia destra della Juventus, ma potrebbe anche prendere il posto di un Federico Chiesa sempre più lontano dal mondo bianconero.

Calciomercato Juventus News/ Rabiot verso il rinnovo, Partey più di Milinkovic (domenica 25 giugno 2023)

Weah è sostanzialmente un esterno alto, che può giocare – prevalentemente a destra, appunto – in un tridente come in una linea di trequarti; in questa stagione gli è anche capitato di fare il terzino, va invece valutato a tutta fascia in un eventuale 3-5-2 che è poi il modulo utilizzato da Massimiliano Allegri nel 2022-2023. Il difetto? Realizzativo: incredibilmente, Weah nella stagione appena conclusa non ha mai segnato in 32 partite. Per un calciatore offensivo è una statistica abbastanza preoccupante, anche perché gli assist sono stati appena due; vedremo se nella Juventus lo statunitense riuscirà a migliorare anche sotto questo aspetto, sarebbe molto importante per la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus news/ Chiesa, il prezzo è fissato! Chi arriva in fascia? (24 giugno 2023)

PER BREMER SERVONO 80 MILIONI

Il calciomercato Juventus intanto lavora anche sul fronte delle uscite: da questo punto di vista abbiamo detto ieri che Adrien Rabiot, che sembrava un addio certo, potrebbe invece restare e infatti si sta trattando il rinnovo del contratto. Le sirene inglesi attirano Gleison Bremer: il centrale brasiliano è stato una delle poche note liete nella stagione bianconera, certamente il suo rendimento è stato più che sufficiente e ora giustamente ci sono pretendenti al suo cartellino. La Juventus, come nel caso di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, valuta offerte di calciomercato ma qui il discorso è diverso: la valutazione che la Vecchia Signora fa di Bremer è di almeno 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus news/ Per Rabiot sono ore decisive, si avvicina Weah! (Oggi 23 giugno 2023)

Sul brasiliano ha messo gli occhi soprattutto il Tottenham, che ha in Ange Postecoglu il nuovo allenatore: gli Spurs sarebbero pronti a una proposta importante, ma bisogna vedere se un club che non farà le coppe europee e deve rifondare possa davvero mettere sul piatto una cifra simile. Magari sì in caso di cessione di Harry Kane, ma è da valutare: la Juventus ha pagato Bremer 41 milioni solo un anno fa e chiaramente vuole monetizzare al massimo una sua eventuale cessione, ovviamente anche nella speranza che nessuna società bussi alla porta della Continassa con 80 milioni. Bremer andrebbe poi rimpiazzato, e non sarebbe facile; insomma, un’altra operazione di calciomercato della Juventus da osservare con vivo interesse.











© RIPRODUZIONE RISERVATA