Calciomercato Juventus News/ Zakaria la chiave per Milinkovic-Savic, idea Marcus Thuram (18 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ZAKARIA LA CHIAVE PER MILINKOVIC-SAVIC?

Potrebbe esserci un’accelerazione del calciomercato Juventus su uno dei grandi obiettivi degli ultimi anni: non è assolutamente un mistero che Sergej Milinkovic-Savic sia da tempo nel mirino della società bianconera, ma negli anni scorsi la Lazio ha sempre fatto muro e acquistare il centrocampista serbo non è stato possibile. Adesso i biancocelesti contemplano una cessione a cifre decisamente più basse (si parla di 35 milioni di euro), ma la Juventus non ha più il potere di calciomercato che aveva in precedenza, per svariati fattori tra cui anche quello economico, causa operazioni che potremmo definire scellerate nelle ultime stagioni.

Tuttavia, alla Continassa sanno di potersi giocare una carta importante: parliamo di Denis Zakaria, il centrocampista svizzero che era arrivato alla Juventus lo scorso gennaio e che, un po’ a sorpresa, era stato ceduto in prestito al Chelsea dopo solo sei mesi. Tornerà formalmente in bianconero, ma sarebbe già stato offerto alla Lazio come parziale contropartita a Milinkovic-Savic: i biancocelesti sembrerebbero gradire il profilo del centrocampista, dunque attenzione perché la trattativa di calciomercato potrebbe realmente portare Milinkovic-Savic alla Juventus, anche se naturalmente la concorrenza è agguerrita…

IDEA MARCUS THURAM

Un altro tema forte del calciomercato Juventus è quello legato all’attacco. Un’idea potrebbe essere Marcus Thuram: una suggestione che ha lanciato Massimo Pavan, e che avrebbe senso. Il francese, sul quale è forte anche l’Inter, è a scadenza di contratto: dunque, la Juventus non dovrebbe spendere soldi per il suo cartellino e potrebbe tenere in cassa, eventualmente utilizzandone una parte per qualche altra operazione, quelli derivanti dalla cessione di Dusan Vlahovic, ovviamente nell’ipotesi che l’attaccante serbo lasci i colori bianconeri in questa estate.

Stesso discorso comunque si potrebbe fare per Federico Chiesa, che Massimiliano Allegri vorrebbe confermare ma che sembra sempre più lontano da Torino: a dire il vero Marcus Thuram sarebbe più un sostituto di quest’ultimo, parliamo di un calciatore che ha segnato 15 gol nell’ultima stagione con il Borussia Monchengladbach ma che comunque rimane più un esterno che si può adattare a giocare centralmente. Comunque, vedremo: nei giorni scorsi abbiamo riferito come il calciomercato Juventus stia anche seguendo la situazione di Georges Mikautadze, naturalmente un profilo diverso e che non arriverebbe per fare il titolare. Lavori in corso alla Continassa, tra qualche giorno potremmo scoprire qualcosa in più…

