CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Zaniolo entro la settimana, inserimento per Bremer

Il tormentone di calciomercato relativo all’acquisto di Nicolò Zaniolo continua a tenere banco in casa Juventus. I bianconeri hanno messo il calciatore nel mirino da ormai diverso tempo ma la richiesta della Roma da 50 milioni di euro ha rallentato la trattativa visto che la Vecchia Signora avrebbe bisogno di cedere De Ligt a Bayern Monaco o Chelsea per avere una somma da poter reinvestire in entrata. Stando alle indiscrezioni più recenti, la settimana appena cominciata potrebbe essere decisiva per completare l’operazione o virare su altri profili.

I rumors dei giorni scorsi rivelavano che i giallorossi avrebbero potuto abbassare a 40/45 milioni di euro le loro pretese e che la Juve fosse pronta ad una proposta da 10 milioni più 30/35 di bonus per aggiudicarselo. Intanto il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, riguardo a Zaniolo ha dichiarato: “Non so cosa sarebbe meglio per lui, ma deve capire la fortuna che ha avuto, di trovarsi in un lampo nella Roma e in Nazionale. Non può perdere altro tempo e occasioni, non può disperdere il talento che ha.”

Calciomercato Juventus news, pista viva per Gleison Bremer

Detto di Zaniolo, la Juventus potrebbe presto aver bisogno di un nuovo difensore centrale se riuscirà appunto a cedere De Ligt in questo luglio di calciomercato. In quest’ottica si collocherebbe dunque l’interesse bianconero nei confronti di Gleison Bremer, centrale del Torino seguito con grande insistenza dall’Inter per rimpiazzare Milan Skriniar, che piace al Paris Saint-Germain. Venduto l’olandese, i piemontesi non avrebbero problemi ad acquistare il calciatore dei granata che viene valutato 40 milioni dal patron Cairo.

