Calciomercato Juventus/ Obiettivo Ferran Torres, concorrenza folta (Ultime notizie)

Il calciomercato Juventus non si ferma mai, come anche quello di tutte le squadre: le finestre saranno anche ufficialmente chiuse, ma naturalmente la dirigenza bianconera sta già lavorando alla squadra che verrà. Uno dei nomi sulla lista è quello di Ferran Torres: non a caso un centrocampista giovane, ma più che centrocampista dovremmo dire esterno. Una scelta che, almeno sulla carta, sembrerebbe portare alla conferma di Maurizio Sarri (un altro dei temi caldi): Ferran Torres è un classe 2000 che è ormai alla terza stagione da protagonista con il Valencia, ha esperienza internazionale avendo disputato per due volte la Champions League e in breve tempo si è affermato come uno dei giovani prospetti più interessanti del calcio spagnolo. Su di lui la concorrenza non manca: Real Madrid e Barcellona in primis, ma anche il Borussia Dortmund che a gennaio ha già soffiato Erling Haaland alla Juventus. La clausola rescissoria prevista dal Valencia è di 100 milioni di euro: Fabio Paratici lavora per abbassarla, anche se è presto per dire come effettivamente andranno le cose.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: OBIETTIVO FERRAN TORRES

Ferran Torres è dunque un obiettivo del calciomercato Juventus: un laterale offensivo che nel Valencia è abituato a giocare come quarto a destra in un 4-4-2, partendo dal centrocampo ma poi svariando su tutto il fronte d’attacco. Nella formazione bianconera di oggi lo spagnolo si inserirebbe come esterno nel tridente: è questo uno dei nervi scoperti per Maurizio Sarri, che ha avuto pochissimo a disposizione Douglas Costa e in sua assenza ha faticato a trovare la quadratura del cerchio, aprendo prima al trequartista (Aaron Ramsey o Paulo Dybala) e poi tornando all’antico con Juan Cuadrado, che però non ha le caratteristiche giuste per entrare negli schemi dell’allenatore. Ferran Torres dunque potrebbe essere l’ideale, avendo anche una certa propensione per la fase difensiva e potendo eventualmente durare a lungo nella Juventus, vista la sua giovane età; non è tuttavia un mistero che oggi le difficoltà dei bianconeri nascano prevalentemente dal centrocampo, dunque anche in mezzo Paratici e la società dovranno fare qualcosa per evitare che la prossima stagione le perplessità rimangano.

