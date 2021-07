Calciomercato Juventus/ Occhi su Bensebaini per la sinistra, Aouar sempre più lontano

CALCIOMERCATO JUVENTUS: OCCHI SU BENSEBAINI

Uno dei nodi che il calciomercato Juventus è chiamato a risolvere riguarda il terzino sinistro. La situazione al momento ci dice che Alex Sandro sarà il titolare nel ruolo, godendo della fiducia di Massimiliano Allegri che lo aveva voluto a Torino e con cui ha giocato ottime stagioni; la sua riserva dovrebbe essere Luca Pellegrini, che rientrerà da un prestito poco felice anche per gli infortuni, mentre Gianluca Frabotta – lanciato da Andrea Pirlo – andrà via, con l’Atalanta in netto vantaggio sul Genoa. Tuttavia la Juventus sonda altre piste: una di queste porterebbe a Ramy Bensebaini, algerino che abbiamo visto nel Borussia Monchengladbach.

Si tratta di un giocatore di spinta con buona presenza internazionale, e che dunque potrebbe essere pronto subito. Il contratto scade nel 2023, dunque il Gladbach si farà pagare: il cartellino di Bensebaini vale almeno 25 milioni di euro, e su di lui ci sarebbe anche la concorrenza della Roma. Difficile che la Juventus possa affondare subito il colpo, ma potrebbe essere un’idea per provare a monetizzare, eventualmente, da una cessione di Pellegrini a qualche squadra in cui possa avere minuti importanti e rilanciarsi.

AOUAR VERSO L’ARSENAL

Sembra invece sfumata la pista del calciomercato Juventus che porta ad Houssem Aouar. Da almeno un paio d’anni il centrocampista francese è fortemente legato al nome dei bianconeri, che lo stanno seguendo e avrebbero voluto firmarlo già tempo fa; ad un certo punto sembrava quasi fatta ma poi il giovane è sempre rimasto al Lione, e con l’Olympique ha anche eliminato la Juventus dalla Champions League. Proprio nell’estate 2019 i bianconeri avevano affondato il colpo, senza successo; oggi la priorità di Massimiliano Allegri è Manuel Locatelli e la seconda opzione per la mediana sarebbe il ritorno di Miralem Pjanic, Aouar continua a piacere ma appare “passato di moda”, per dire così. Inoltre le ultime indiscrezioni riportano che l’Arsenal sarebbe ad un passo dal completare l’affare: i Gunners, che dovrebbero perdere Granit Xhaka destinato alla Roma (o comunque in partenza) verseranno 25 milioni di euro nelle casse del Lione per assicurarsi un calciatore giovane e di sicuro avvenire. La Juventus dunque esplorerà altre piste, come detto è concentrata sul buon esito dell’operazione Locatelli che si potrebbe anche chiudere subito dopo la finale degli Europei, in programma domenica.

