Calciomercato Juventus/ Paulo Dybala in panchina, PSG in agguato? (ultime notizie)

Nell’esordio in campionato contro il Parma ha fatto rumore la panchina di Paulo Dybala. I rumors di calciomercato in ottica Juventus sulla possibile cessione dell’argentino non si placano, con il PSG che sarebbe sempre in agguato per l’attaccante bianconero. Dybala, logicamente, non ha preso benissimo la panchina contro il Parma, benchè il suo compagno di squadra Chiellini abbia minimizzato la questione. “Devo dire che Dybala si è sempre allenato molto bene. La nostra panchina ha grandissimi calciatori, nessuno è contento chiaramente quando non gioca. Il gruppo deve andare nella stessa direzione, bisogna dare il massimo anche quando non si gioca e sicuramente questo Paulo lo sa bene”. Sul futuro di Dybala, Chiellini non ha proferito parola. Mentre sulla nuova Juventus ha detto: “Sicuramente è un po’ presto per trovare aggettivi. Abbiamo cercato di alzare l’asticella e di snaturare un po’ il nostro dna, anche se la squadra va sempre avanti con il lavoro quotidiano. Sono cambiate tante facce alla Continassa, è cambiato il modo di allenarsi, ma lo facciamo con entusiasmo. C’è voglia di integrarsi perché l’obiettivo comune è di vincere, poi il modo di arrivarci può cambiare ma ciò che conta è il risultato”.

Calciomercato Juventus News, Gonzalo Higuain potrebbe restare

A mettere a repentaglio il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere il compagno di reparto Gonzalo Higuain, capace di intendersi a meraviglia con la stella della squadra, ovvero Cristiano Ronaldo. La coppia funziona, con un feeling consolidato già ai tempi del Real Madrid. Nessuna ruggine nell’intesa offensiva, i due sembrano funzionare alla grande anche dopo qualche anno. Ecco perchè le voci su una possibile cessione di Gonzalo Higuain si sono improvvisamente placate. L’ex Napoli potrebbe far parecchio comodo a Maurizio Sarri, che lo vedrebbe di buon occhio al servizio di Cristiano Ronaldo. Dunque si chiuderebbero degli spazi per Paulo Dybala, proprio come successo contro il Parma, con una partita vista esclusivamente dalla panchina. E se per Higuain il minutaggio potrebbe tornare ad essere importante, per Dybala si preannunciano momenti complicati.

