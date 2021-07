CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Pazza idea Brozovic! Per Paredes triangolo con Chelsea e PSG

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LOCATELLI PIÙ LONTANO: SPUNTA BROZOVIC…

La Juventus continua a giocare un po’ al gatto col topo in questo inizio di calciomercato: diversi profili messi nel mirino, su tutti Manuel Locatelli per il quale la trattativa col Sassuolo sembra particolarmente tortuosa. Ma nel contempo i bianconeri stanno valutando situazioni che da pazze idee potrebbero trasformarsi in trattative concrete. E un nome clamoroso sarebbe quello di Marcelo Brozovic, centrocampista croato dell’Inter che potrebbe subire una classica legge del mercato: chi di parametro zero ferisce, di parametro zero perisce.

Calciomercato Milan/ Anche Leao può partire: piace a Marsiglia e alle inglesi

Questo perché Brozovic è in scadenza nel 2022 con il club nerazzurro e un mancato rinnovo del contratto potrebbe aprire a due scenari: passaggio immediato ai bianconeri per un conguaglio decisamente contenuto rispetto al reale prezzo di mercato, oppure attesa fino al 2022 e quasi raddoppio dell’ingaggio per il croato, che a Torino arriverebbe a circa 6 milioni di euro dai 3,5 attualmente percepiti sotto il Duomo.

Calciomercato Inter/ Per Sergi Roberto c'è il prezzo, ma il Barcellona...

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PARTITA A SCACCHI PER PAREDES

Non è certo fantamercato visto che Max Allegri non ha mai nascosto di essere un estimatore di Brozovic. Si è parlato di un possibile rinnovo triennale a 5 milioni di euro netti l’anno per il 28enne ma dall’Inter al momento nessuna conferma. La pista di calciomercato potrebbe diventare calda così come quella che porterebbe un centrocampista di spessore nel roster juventino, soprattutto se dovesse concretizzarsi il corteggiamento del Manchester United nei confronti di Rabiot. In questo caso, la Juventus potrebbe arrivare a Leandro Paredes sfruttando un gioco di spostamenti che partirebbe dal Chelsea, pronto a offrire Jorginho al Paris Saint Germain per arrivare poi a Pjanic del Barcellona. In caso di affare fatto, con l’italo-brasiliano che ritroverebbe il compagno di Nazionale Verratti sotto la tour Eiffel, la Juventus farebbe la sua mossa per Paredes che, vista la concorrenza, potrebbe decidere di rilanciarsi in Serie A, dove ha già giocato ai tempi della Roma. Operazioni complesse ma che potrebbero mandare a dama in bianconero un gran centrocampista come l’argentino.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma/ Nel mirino il giovane difensore Citi, può arrivare a zero

© RIPRODUZIONE RISERVATA