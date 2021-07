CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Per Locatelli si chiude! Perin idea come vice-Szczesny

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ALLEGRI ASPETTA LOCATELLI!

Resta Manuel Locatelli l’obiettivo principale in questo avvio di calciomercato per la Juventus. Il centrocampista del Sassuolo, protagonista in maglia azzurra a Euro 2020 ma ora scivolato di nuovo in panchina per il rientro in squadra di Verratti, resta l’idea principale di Max Allegri per rinfrescare un centrocampo che oltre a un maggior tasso tecnico ha bisogno di contare anche su un’età media più verde. I 400 milioni di euro apportati come aumento di capitale dal CdA bianconero hanno sicuramente regalato una boccata d’ossigeno alle casse, ma gli investimenti resteranno mirati.

Fatto sta che per Locatelli la Juventus è intenzionata a spendere i 40 milioni di euro richiesti dal club emiliano, già entro la fine di questa settimana è previsto un nuovo incontro con l’AD neroverde Carnevali per provare a fissare i particolari dell’operazione di calciomercato. Anche perché in casa bianconera il dubbio principale resta sulle modalità del trasferimento, ultimo nodo da sciogliere per vedere Locatelli arrivare a Torino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PER LOCATELLI SI LAVORA SULLA FORMULA

La formula del prestito è sicuramente gradita alla Juventus per cercare di spalmare l’investimento in più anni, ma Carnevali non vuole prescindere dall’obbligo di riscatto: nessun dubbio, se la Juventus vorrà vedere Locatelli con la maglia bianconera dovrà essere convinta di tenerlo. Nessun problema per una eventuale rateizzazione del pagamento, l’importante per il Sassuolo è che ci sia obbligo e non solo diritto di riscatto. Bisognerà studiare bene a tavolino la situazione ma la sensazione è che le parti vogliano venirsi incontro. La Juventus contestualmente, dopo l’addio di Gigi Buffon, lavora anche per individuare il portiere che possa essere il vice di Szczesny e la sensazione è che Mattia Perin, dopo il doppio prestito al Genoa, possa essere stavolta confermato come dodicesimo. Solo se il giocatore non si dimostrerà convinto si sonderanno altre piste, come quella che potrebbe eventualmente portare al granata Sirigu, che dovrebbe però rinunciare al suo posto da titolare.

