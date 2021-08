CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Tentativo per Saul Niguez, Atalanta su Kulusevski

CALCIOMERCATO JUVENTUS, NUOVO TENTATIVO PER SAUL NIGUEZ

La Juventus ha cominciato male la nuova stagione e sta cercando nuovi rinforzi per migliorare l’organico in queste ultime ore della finestra di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato da Marcello Chirico attraverso il suo account su Twitter, i bianconeri starebbero provando a strappare Saul Niguez all’Atletico Madrid. Il ventiseienne spagnolo originario di Elche è attualmente sotto contratto con i Campioni di Spagna in carica fino al giugno del 2026 e la valutazione dei biancorossi per il suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 45/50 milioni di euro. Il nome di Niguez è soltanto l’ultimo nell’elenco dei centrocampisti accostati con insistenza alla Juventus per questo finale di mercato e la trattativa appare al momento abbastanza complicata, portando i bianconeri a concentrare i propri sforzi su altri obiettivi come Pjanic del Barcellona o Witsel del Borussia Dortmund.

Icardi alla Juventus?/ Calciomercato news: ultimatum del Real per Mbappé, i dettagli

CALCIOMERCATO JUVENTUS, KULUSEVSKI PER L’ATALANTA

L’addio di Cristiano Ronaldo ha lasciato un vuoto difficile da colmare per la Juventus in questa parte finale del calciomercato estivo ma stando ai rumors c’è un altro calciatore offensivo che potrebbe salutare Torino. Stiamo parlando di Dejan Kulusevski, svedese di origini macedoni sotto contratto fino al giugno del 2025, che secondo quanto rivelato da Juventusnews24.com sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta. Il ventunenne Kulusevski ha già giocato con i bergamaschi prima di esplodere del tutto a Parma e potrebbe fare al caso di mister Gasperini, desideroso di ottenere un nuovo elemento che possa aiutare la fase d’attacco dei suoi. Valutato 40 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt, la Juventus potrebbe intavolare uno scambio per aggiudicarsi il giovane Roberto Piccoli.

LEGGI ANCHE:

Icardi alla Juventus?/ Calciomercato news, ecco le condizioni per portarlo a TorinoCalciomercato Juventus/ Pjanic opzione ancora valida, aspetterebbe i bianconeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA