Icardi alla Juventus?/ Calciomercato news: ultimatum del Real per Mbappé, i dettagli

CALCIOMERCATO NEWS, MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS

Le chances di vedere Mauro Icardi alla Juventus continuano ad essere legate al futuro di Kylian Mbappé in questi giorni finali del calciomercato estivo. Il Paris Saint-Germain non vorrebbe infatti cedere al Real Madrid l’attaccante della Nazionale francese che ha segnato una doppietta anche ieri sera nella sfida di campionato contro il Reims ma il presidente Al-Khelaifi starebbe ragionando sulla proposta degli spagnoli da 180 milioni di euro per aggiudicarselo. Come riporta Calciomercato.com, i Blancos avrebbero dato una sorta di ultimatum ai parigini stabilendo nella giornata di lunedì, ovvero quella odierna, il termine ultimo per tentare di concludere l’operazione dopodichè si deciderà di concentrare i propri sforzi su altri obiettivi. In questo modo la Juve avrebbe modo di aggiudicarsi l’ex capitano interista Icardi, desideroso di tornare in Italia specie se non dovesse trovare spazio visto il nutrito reparto avanzato dei biancorossoblu.

La possibilità che l’approdo di Mauro Icardi alla Juventus si concretizzi veramente è dunque legata a fattori esterni per questi ultimi giorni di calciomercato estivo. L’allenatore del PSG Mauricio Pochettino in conferenza stampa aveva dichiarato “Mbappé? Presidente e direttore sono stati chiari, è un nostro giocatore e io sono molto felice” tentando di spegnere i vari rumors ma i transalpini avrebbero già qualche idea per sostituirlo come Haaland del Borussia Dortmund oppure Richarlison dell’Everton.

