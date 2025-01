CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL WEST HAM APRE AL PRESTITO PER TODIBO

Continua il casting per il nuovo difensore del calciomercato Juventus con Cristiano Giuntoli che continua a seguire interessato lo svolgimento di questa sessione invernale a caccia del giusto colpo. Renato Veiga è arrivato a Torino ma Thiago Motta avrebbe bisogno di un altro difensore per completare la sua rosa e aggiungere qualità ad una squadra dalla panchina ancora troppo corta. L’obiettivo principale è ancora Jean-Clair Todibo che è di proprietà del West Ham ma non ha avuto il giusto impatto in Premier League e potrebbe decidere di lasciare gli Hammers già in questa sessione di mercato.

I bianconeri sono stati ad un passo dall’acquisto del francese questa estate ma il West Ham li ha sorpresi assicurandosi le prestazioni di un calciatore che si è rivelato non essere adatto ai londinesi. Secondo Sky Sport, su queste basi il calciomercato Juventus si è inserito e ha ricevuto una risposta positiva dal West Ham che ha aperto al prestito con diritto di riscatto anche se il calciatore è ancora fermo ai box per infortunio ma dovrebbe recuperare a breve.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL MARSIGLIA DI DE ZERBI VUOLE FAGIOLI

Il calciomercato Juventus è pronto a muoversi anche in uscita con Nicolò Fagioli che rischia di lasciare i bianconeri già in questa sessione di mercato per garantire un’importante plusvalenza e cerca un migliore minutaggio. Il centrocampista italiano non ha trovato il giusto feeling con Thiago Motta che gli ha concesso solo qualche spezzone di partita dove lo stesso Fagioli non ha mai dimostrato di essere del livello richiesto. La valutazione del calciomercato Juventus è intorno ai 20 milioni di euro e su di lui è forte l’interesse del Marsiglia di De Zerbi che sta cercando un centrocampista di qualità e vorrebbe pescare ancora in Serie A per arricchire la sua rosa.