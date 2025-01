CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MANOVRE IN DIFESA

Continua il calciomercato Juventus e, nonostante, l’arrivo di Veiga dal Chelsea, i bianconeri sono ancora alla ricerca di un nuovo difensore che possa completare un reparto falcidiato dagli infortuni e dalla rescissione dell’ormai ex capitano Danilo. Cristiano Giuntoli sta lavorando sodo in questi giorni proprio alla ricerca del nome giusto per completare un reparto in grande difficoltà dopo la rottura del crociato di Bremer e di Canal che hanno costretto Thiago Motta ad adattare McKennie nella linea dei quattro.

Dalla Germania, oggi è arrivata una nuova interessante notizia che vede i bianconeri interessanti al cartellino del tedesco Julian Chabot di proprietà dello Stoccarda e con esperienza maturata in Serie A dal 2019 al 2022 con le maglie di Sampdoria e Spezia. Il tedesco non ha mai brillato particolarmente in Italia ma ha trovato nuovi stimoli in Bundesliga dove è cresciuto in modo impressionante con le maglie di Colonia e Stoccarda. Le caratteristiche del tedesco sono principalmente fisiche e potrebbero sposarsi bene con il campionato italiano dopo aver trovato il giusto spazio in Germania.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SERVONO 20 MILIONI PER CONVINCERE LO STOCCARDA

Secondo Sky Sport Germania, lo Stoccarda potrebbe liberare Julian Chabot solo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro che, al momento, il calciomercato Juventus difficilmente spenderà a titolo definitivo. L’idea potrebbe essere quella di intavolare la trattativa sulla base di un prestito con un riscatto intorno ai 20 milioni richiesti dal club tedesco.

Il contratto del classe 1998 scadrà nel 2028 perciò diventa difficile pensare che lo Stoccarda possa abbassare il prezzo o avere fretta in una cessione che, al momento, potrebbe arrivare solo alle condizioni dei tedeschi. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la situazione con il calciomercato Juventus che rimane vigile e alla ricerca del giusto profilo che possa completare la difesa e rappresentare anche un’interessante affare dal punto di vista economico.

