CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Zaniolo torna nel mirino, ag.Cambiaso: “E’ richiesto”

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ZANIOLO TORNA DI MODA

La Juventus è stata sicuramente la società che si è mossa meglio in questa finestra di calciomercato invernale che si è appena conclusa. I bianconeri si sono aggiudicati il fuoriclasse Dusan Vlahovic dalla Fiorentina e nella giornata di ieri hanno completato pure gli acquisti di Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbach e di Gatti dal Frosinone, dove rimarrà fino al termine della stagione. I piemontesi hanno completato pure diverse operazioni in uscita, incassando qualcosa e risparmiando su stipendi importanti.

Il Burnley ha infatti presto in prestito il gallese Aaron Ramsey, finito ai margini del progetto, ed in Premier League sono andati anche Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, entrambi acquistati dal Tottenham degli ex juventini Paratici e Conte. La dirigenza della Vecchia Signora non resta in ogni caso con le mani in mano pensando piuttosto già alle prossime mosse da effettuae a giugno ed in questo senso pare essere tornato di moda il nome di Nicolò Zaniolo della Roma.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MANOVRE DEI BIANCONERI

Già accostato alla Juventus durante il calciomercato della scorsa estate, Zaniolo potrebbe essere l’obiettivo per il centrocampo nonostante l’intenzione della Roma di puntare a lungo su di lui, ora sotto contratto fino al giugno del 2024. Un altro giocatore su cui puntare per giugno è Andrea Cambiaso, difensore di proprietà del Genoa. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il suo procuratore Giovanni Bia ha spiegato: “Vedremo, la situazione è chiara: il Genoa giustamente ha fatto muro su tutto, essendo genovese e genoano che da ragazzino andava in curva vuole dare una mano al Genoa per salvarsi. A giugno poi vedremo, è richiesto e non è un segreto. Speriamo di essere tutti contenti per poter valutare le situazioni.”

