CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CI PROVA IL TOTTENHAM PER CHIESA

Fase chiave nel calciomercato Juventus dove le uscite stanno arrivando portando con loro tanti soldi in grado di finanziare anche le entrate che andranno a completare la squadra pensata da Cristiano Giuntoli per Thiago Motta. I bianconeri sono vicinissimi alle cessioni di Dean Huijsen e Matias Soulé con il difensore olandese ad un passo dal Bournemouth e l’ala argentina verso la Roma di Daniele De Rossi. Rimane ancora una grande cessione da fare in casa Juventus ed è quella di Federico Chiesa che, dopo esser stato corteggiato da Roma e Napoli, è tornato ad allenarsi alla Continassa ed è in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro.

Negli ultimi giorni è uscita una suggestione che avrebbe portato Chiesa all’Inter ma, al momento, sembra non esserci nulla di concreto tra i nerazzurri e l’ex Fiorentina. Nelle ultime ore, Tuttosport ha lanciato la notizie di un possibile interesse del Tottenham per Federico Chiesa con gli inglesi pronti ad offrire 30 milioni ed aggiungere un altro italiano alla loro rosa dopo Udogie e Vicario.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ADEYEMI E SANCHO PER IL POST CHIESA

In caso di cessione di Chiesa, il calciomercato Juventus si troverà a dover acquistare almeno un esterno con Giuntoli che sta sondando il terreno già da qualche mese seguendo da vicino le vicende di Karim Adeyemi e Jadon Sancho. Per Adeyemi si è parlato di un accordo verbale già raggiunto con il calciatore ma il Borussia Dortmund continua a fare muro chiedendo oltre 40 milioni per il suo esterno.

L’operazione più semplice potrebbe essere proprio quella riguardante Jadon Sancho che ha attirato l’interesse del PSG ma ha dietro un Manchester United che avrebbe aperto anche al prestito. Anche l’inglese costa oltre i 40 milioni ma Giuntoli punta a convincere il Manchester United ed il calciatore a chiudere l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.