CALCIOMERCATO LAZIO/ Attesa per Kamenovic, Casale per la difesa

In casa Lazio il calciomercato, soprattutto per quanto concerne i movimenti in entrata, continua ad essere rallentato dai parametri imposti dall’indice di liquidità. Come riporta Il Messaggerro, il patron Claudio Lotito al riguardo ha spiegato: “Farò quello che si deve fare, nessun prestito. Sarri stesso ha detto di sapere che se esce qualcuno, si compra qualcuno e io non ho mai promesso tre acquisti a gennaio.”

Stando alle indiscrezioni emerse nelle scorse ore, i biancocelesti dovrebbero quasi sicuramente ufficializzare il tesseramento di Dimitrije Kamenovic dopo i recenti colloqui avuti con il suo procuratore Mateja Kezman. Ancora svincolato, Kamenovic si è allenato a Formello in attesa di capire se e quando potrà aggregarsi alla squadra che lo ha acquistato a gennaio dello scorso anno.

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI

I dirigenti della Lazio proveranno quindi a rinforzare l’organico a disposizione di mister Sarri da qui alla chiusura di questa finestra di calciomercato invernale. I biancocelesti valutano nuovi innesi per la difesa, dove il preferito sembra essere Nicolò Casale dell’Hellas Verona, ed in attacco, dove sarbbe utile avere un vice-Immobile.

