CALCIOMERCATO LAZIO/ Sarri tenta Vecino aspettando la partenza di Muriqi

Alla Lazio l’indice di liquidità continua a tenere banco in questi giorni di calciomercato invernale. I biancocelesti devono ancora completare qualche cessione per non sforare dai parametri imposti ed il principale candidato a salutare Formello per risolvere questa situazione complicata è Vedat Muriqi. Il ventisettenne è finito nel mirino del CSKA Mosca a cui è stato accostato anche Vavro nelle scorse ore e l’operazione dovrebbe andare in porto con un prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Aspettando di concludere la cessione di Muriqi, la Lazio ragiona su eventuali nuovi rinforzi in entrata ed il profilo più gettonato pare essere quello di Matìas Vecino, centrocampista uruguaiano in scadenza di contratto con l’Inter a giugno 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso. Il trentenne non proseguirà la sua avventura a Milano dopo l’estate ed il trentenne potrebbe fare al caso del club capitolino.

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI

La seconda parte della finestra di calciomercato potrebbe dunque portare alla Lazio un nuovo calciatore per potenziare il proprio centrocampo. Secondo le indiscrezioni più recenti il fattore che potrebbe convincere del tutto Vecino a trasferirsi subito alla Lazio è la presenza di mister Maurizio Sarri, allenatore che lo conosce bene dopo l’esperienza vissuta insieme ad Empoli. L’Inter, dal canto suo, potrebbe provare a risparmiare su uno stipendio pesante incassando anche meno dei 3 milioni richiesti.

