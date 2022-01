CALCIOMERCATO LAZIO/ Balzaretti: “Lukaku piace a tanti ma aspettiamo”

In casa Lazio la rosa a disposizione di mister Maurizio Sarri potrebbe cambiare davvero poco nel corso di questa sessione di calciomercato invernale. I biancocelesti avrebbero forse comunque bisogno di aggiungere qualcosa al proprio organico in vista della seconda parte di stagione ma ci sono anche dei calciatori che potrebbero trovarsi una nuova sistemazione con la consapevolezza di non rientrare nei piani appunto di allenatore e società. Nell’elenco dei giocatori in partenza c’è anche il nome di Jordan Lukaku, accostato con insistenza al Vicenza.

Al riguardo il dirigente dei biancorossi Federico Balzaretti, a margine della presentazione di Boli, ha spiegato: “Attendiamo una risposta che credo arriverà a breve. Il club ha fatto tutto il possibile per convincere il ragazzo che ovviamente è seguito da più società. Stiamo parlando di un giocatore che ha avuto una carriera importante, basti pensare che qualche anno fa la Lazio aveva ricevuto un’offerta dal Monaco di decine di milioni di euro per lui. Credo stia sciogliendo gli ultimi dubbi, si è preso una giornata di tempo.”

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MOSSE DEI BIANCOCELESTI

La finestra di calciomercato terminerà solamente alla fine del mese e la Lazio sta ragionando su diversi aspetti per migliorare la sua rosa non solo nell’immediato ma anche per il futuro. In attesa di capire quale sarà il destino dell’allenatore Maurizio Sarri, il cui contratto scadrà al termine della prossima stagione, un’altra situazione rimasta in stand-by è quella vissuta da Dimitrije Kamenovic. I biancocelesti non hanno ancora reso ufficiale il suo tesseramento pur avendolo promesso al diretto interessato, fuori rosa a Formello da circa sei mesi.

