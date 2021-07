CALCIOMERCATO LAZIO/ Biancocelesti su Demiral e Grimaldo per la difesa

CALCIOMERCATO LAZIO, DEMIRAL PER LA DIFESA

La Lazio sta cercando nuovi rinforzi utili all’organico da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri nel corso di questa finestra di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato da Sandro Sabatini per Sport Mediaset, un nome che potrebbe fare al caso dei biancocelesti è quello di Merih Demiral, in uscita dalla Juventus. Il difensore turco sembrava essere finito nel mirino dell’Atalanta che sta per dire addio a Romero, in procinto di passare al Tottenham, ed i bergamaschi avrebbero pensato pure al laziale Luiz Felipe per sostituirlo. Quest’ultimo viene valutato non meno di 20 milioni di euro dal patron Lotito e dal direttore sportivo Tare che con un po’ di liquidità in più potrebbero puntare direttamente a Demiral. Come rivelato da calciomercato.com, sul turco ci sarebbe pure il Borussia Dortmund, pronto ad offrire fino a 30 milioni di euro per aggiudicarselo ma l’intenzione della Juventus sarebbe quella di non lasciarlo partire per meno di 35 milioni. Chissà se la Lazio deciderà di darsi da fare per aggiudicarsi Demiral visti gli intoppi nell’ottenere altri elementi graditi come Daniele Rugani, sempre di proprietà della Juventus.

CALCIOMERCATO LAZIO, GRIMALDO NEL MIRINO

Il nome di Demiral non è l’unico se si parla di migliorare la difesa della Lazio nel corso di questo calciomercato. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola di AS, i biancocelesti sarebbero infatti vicinissimi all’acquisto di Alejandro Grimaldo, terzino di proprietà del Benfica con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023. Cresciuto nella cantera del Barcellona, Grimaldo lo scorso anno ha collezionato 2 reti e fornito dieci assist vincenti in 43 apparizioni tra campionato e coppe varie con i portoghesi che lo valuterebbero intorno ai 20 milioni di euro. Mentre la Lazio prosegue la preparazione in vista degli impegni ufficiali, la dirigenza pensa a regalare un nuovo terzino sinistro da alternare al neo arrivato Elseid Hysaj, già preso di mira dai suoi tifosi per un retroscena a tinte politiche.

